Elon Musk: Teraz moim priorytetem jest robot Optimus

Pierwszy robot od Tesli nie tylko ma zastąpić pracowników fabryk, ale teraz okazuje się, że Elon Musk myśli również o zastosowaniu go jako towarzysza ludzi, a nawet ich przyjaciela. Miliarder ujawnił kilka ciekawych rzeczy o projekcie Tesla Bota w nowym wywiadzie.

Szef Tesli i SpaceX przyznał, że Optimus stał się jego projektem priorytetowym w tym roku. Miliarder ma mu poświęcić najwięcej czasu, nawet więcej od najpotężniejszego systemu transportu kosmicznego o nazwie Starship, który umożliwi nam pierwszy lot na Marsa i jego kolonizację.

Wideo youtube

Robot Optimus ważniejszy od samochodów Tesli

- Jeśli chodzi o priorytet produktów w Tesli, myślę, że najważniejszym w rozwoju, którego dokonamy w tym roku, będzie humanoidalny robot Optimus - powiedział Elon Musk. Dlaczego robot humanoidalny dysponujący potężną sztuczną inteligencją jest dla niego tak wyjątkowy? Nie trudno się domyślić, jaka przyszłość czeka ludzkość i co pozwoli jej sprawniej funkcjonować. Elon Musk zdaje sobie z tego sprawę i nie kryje swoich powodów.

- Myślę, że Tesla Optimus może z czasem stać się bardziej znaczący od biznesu samochodowego. Jeśli myślisz o gospodarce, podstawą jej jest praca. Wyposażenie kapitałowe to praca destylowana, więc co się stanie, jeśli tak naprawdę masz niedobór siły roboczej? Nie jestem pewien, co w tym momencie odpowie ekonomia, ale moją odpowiedzią na to będzie Optimus - dodał Musk.

Tesla Bot zastąpi pracowników fabryk

Co najciekawsze, Tesla Bota jako pierwszego w akacji zobaczymy w fabrykach Tesli. Miliarder chce z pomocą floty takich robotów usprawnić produkcję samochodów. Będzie to oznaczało mniejsze kolejki do odbioru elektrycznych pojazdów i możliwość inwestycji w nowe, bardziej skrojone pod masowego klienta.

Szef SpaceX przyznał, że rozważa potencjalną rolę dla robota również jako asystenta lub nawet przyjaciela. - Myślę, że możliwości są nieograniczone. Nie jest to całkowicie zgodne z główną wizją Tesli, ponieważ dotyczy ona przyspieszenia przejścia świata na zrównoważoną energię, ale niezwykle przydatne jest stworzenie humanoidalnego robota, który jest w stanie wchodzić w interakcje ze światem i pomagać nam na wiele różnych sposobów - powiedział Musk.

Tesla Optimus stanie się przyjacielem ludzi

Tesla Bot ujrzał światło dzienne podczas pierwszego Tesla AI Day w sierpniu 2021 roku. Wówczas Musk opowiadał o technologach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji tworzonych przez Teslę. Co ciekawe, Musk zapowiedział, że nie będzie mowy o Skynecie, bo maszyna ma być bardzo przyjazna ludziom. Pewnie właściciele pojazdów Tesli będą mogli na dobry początek wykorzystać go do wkładania wtyczki do ładowania pojazdów na stacjach SuperCharger.

Elon Musk ujawnił również, że do końca 2022 roku chciałby zobaczyć pierwszy użyteczny prototyp Tesla Bota. Humanoidalny robot będzie odnajdywał się w otaczającym go świecie za pomocą systemu kamer i właśnie Autopilota. Robot poruszać się będzie na dwóch nogach, mierzył 172 cm wysokości i ważył 56 kilogramów. Jego maksymalna prędkość poruszania się będzie wynosiła ok. 8 km/h.