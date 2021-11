Wielki mech w akcji. Takie cuda potrafi niesamowity Prosthesis [FILM]

Firma Furrion nie daje o sobie zapomnieć. Jakiś czas temu zaprezentowała niesamowitego, wielkiego mecha, z którego pomocą zorganizowała nawet ligę walk i wyścigów takich przerażających wynalazków, ale teraz wraca z nowymi pomysłami. Udoskonalony Prosthesis ma 4,5 metra wysokości i waży blisko 4 tony, ale porusza się dość sprawnie, co możecie zobaczyć na opublikowanym w sieci materiale filmowym.

W ostatnich latach mieliśmy okazję zobaczyć kilka podobnych mechanicznych tworów, ale Prosthesis bezustannie jest udoskonalany. Jego najnowsze zdolności wprawiają w zachwyt. Może nie jest to jeszcze akcja z filmów sci-fi, takich jak Avatar, ale jest naprawdę dobrze. Mech potrafi holować 2-tonowy pojazd czy spacyfikować małe obiekty.

Reklama

Wideo youtube

Operator może zasiąść we wnętrzu maszyny i sterować nią za pomocą specjalnych dżojstików. Mówimy tutaj zatem o robo-avatarze człowieka. Zainstalowane w mechu baterie pozwalają poruszać się mu z prędkością nawet 33 km/h. Nie jest to dużo, ale mając na uwadze fakt wielkości tego urządzenia i kwestii zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jego operatorowi, taka prędkość w zupełności wystarczy.

Ludzie z Furrion i Prosthesis Mech Racing pojawili się kilka razy na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas i oświadczyli, że chcą stworzyć nową dyscyplinę sportów z udziałem mechów, w której ludzie będą mogli ścigać się ze sobą tymi potężnymi i metalowymi egzoszkieletami. Pierwsze zmagania już miały miejsce, ale twórcy zapewniają, że najlepsze jest dopiero przed nami, gdy te maszyny osiągną lepszą sprawność.

Wideo youtube

Jeśli chcecie pomóc urzeczywistnić te plany, to możecie to uczynić wspierając cały projekt na popularnym Kickstarterze lub na dedykowanej witrynie mecha. Wygląda na to, że pomysł przypadł do gustu wielu fanom takich wynalazków, bo akcja rozkręca się coraz szybciej.