Najlepszy szachista na świecie ciągle jest niepokonany

34-letni Magnus Carlsen jest praktycznie niepokonany od 2011 roku, gdy jako 19-latek został najmłodszą osobą na szczycie rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Wiele wskazuje na to, że jest to najlepszy szachista w historii. Stał się on legendą już jako nastolatek, gdy w 2004 roku zremisował z Garim Kasparowem. Słynny rosyjski szachista został mentorem młodego arcymistrza. Magnus wygrywa bądź remisuje w zdecydowanej większości pojedynków w szachach klasycznych 1:1, ale też grając symultanicznie z większą liczbą graczy.

Jako że zwykłe mecze szachowe nie są dla niego dużym wyzwaniem, Carlsen jest zapraszany na wydarzenia specjalne. Niedawno wziął udział w grze Freestyle Chess przeciwko Annie Cramling, grając z zawiązanymi oczami i tocząc cały pojedynek w pamięci. Szachy freestyle polegają na losowym ustawieniu wszystkich figur w tylnym rzędzie. Mecz zakończył się wygraną Norwega. Zgodził się on także na wzięcie udziału w symultanicznym meczu szachowym w stylu freestyle, gdzie także z zawiązanymi oczami zmierzyłby się z większą liczbą graczy. To wyjątkowe wyzwanie, bowiem do zapamiętania jest wiele losowych układów figur.

Magnus Carlsen kontra Świat. Kto wygrał pojedynek?

Magnus Carlsen był mistrzem świata w szachach klasycznych w latach 2013-2023, a także ośmiokrotnym w szachach błyskawicznych i pięciokrotnym w szachach szybkich. Ostatnio sprawdza swoje siły w szachach freestyle. W takiej też wariacji przeprowadzono w tym roku niezwykły mecz szachowy z rekordową liczbą graczy. To dosłownie "wszyscy na jednego". Magnus vs. The World to pojedynek, w którym Carlsen zmierzył się ze 143 tysiącami graczy z całego świata, którzy wspólnie koordynowali kolejne ruchy.

Mecz online rozpoczął się 4 kwietnia 2025. Po jednej stronie grał Carlsen, a po drugiej - olbrzymia społeczność szachistów, która publicznie dyskutowała i debatowała, a następnie głosowała na kolejny ruch. Wykonano w sumie 32 ruchy i po 46 dniach ten największy mecz szachowy w historii zakończył się remisem. "Świat" wymusił trzykrotne powtórzenie w końcówce hetmańskiej, aby zdobyć pół punktu dla każdej ze stron. Mecz zakończył się 20 maja.

Sztuczna inteligencja gra w szachy lepiej niż ludzie

"Koniec końców Świat grał w bardzo, bardzo solidne szachy. Praktycznie od początku, może nie wybierając najbardziej przedsiębiorczych opcji, ale zachowując to w klimacie normalnych szachów. To nie zawsze najlepsza strategia, ale wygląda na to, że tym razem zadziałało dobrze" - skomentował jak zwykle małomówny Magnus.

Dla szachistów z całego świata była to niezwykła okazja zmierzenia się z arcymistrzem. Kolektywna wiedza i decyzje podejmowane demokratycznie przez 143 tysiące tęgich głów okazały się równoważne z umiejętnościami Carlsena. Pokazuje to, że nadal jest on niepokonany... Chyba że do gry włącza się sztuczna inteligencja. Część graczy oszukuje w meczach online, wykonując ruchy za radą silników szachowych. W takich nieuczciwych pojedynkach Carlsen już w przeszłości przegrywał. Możliwe, że także w tym meczu użyto niedozwolonego wspomagania AI.

Po raz pierwszy komputer szachowy pokonał ludzkiego arcymistrza w 1997 roku. Był to komputer IBM Deep Blue, który wygrał z Kasparowem. Zdarza się nieraz, że szachiści stają do pojedynku z AI, jednak ta wygrywa już praktycznie zawsze. Można więc uznać, że sztuczna inteligencja jest lepszym strategiem niż 143 tysiące ludzi razem wziętych - przynajmniej, jeśli chodzi o szachy. Co teraz? Ciekawe mogłyby okazać się turnieje Ludzkość kontra AI albo AI kontra AI.

