Spis treści:

02 I Don't Feel at Home in This World Anymore (2017)

03 Odkrycie (2017)

04 Więcej niż myślisz (2020)

05 Deidra & Laney Rob a Train (2017)

06 Aż do kości (2017)

07 Sand Castle (2017)

08 Perfekcja (2019)

09 Tallulah (2016)

10 Ballada o Busterze Scruggsie (2018)

11 ARQ (2016)

Nie wszystko, co głośne okazuje się bardzo dobre, o czym niejednokrotnie mieliśmy okazję się przekonać. Huczne zapowiedzi kończą się porażką, a produkcje nie zwracają nawet wyłożonych środków. W drugą stronę działa to podobnie - filmy, na które nikt nie liczy, niepostrzeżenie przemykają się do bibliotek serwisów streamingowych, a dostrzegane są przez amatorów poszukujących czegoś nowego, niesztampowego.

Fajne filmy na Netflix, o których nie wiedzieliście

Jeśli myślicie, że poniższa lista zawiera filmy, w których próżno będzie znaleźć jakiegoś znanego aktora lub aktorkę, grubo się mylicie. Zdecydowanie są to filmy o mniejszych budżetach, niżeli serie o agencie 007, czy produkcje Marvela. Są to jednak produkcje, które jakimś cudem zawieruszyły się w otchłaniach obszernej szuflady Netflixa, a ja je dla was wyciągam.

I Don't Feel at Home in This World Anymore (2017)

Ruth (Melanie Lynskey), opiekunka, która czuje się samotna i odizolowana od świata, postanawia wymierzyć sprawiedliwość złodziejom, którzy włamali się do jej domu. W tej misji towarzyszy jej Tony (Elijah Wood), niesympatyczny sąsiad, który jest pasjonatem sztuk walki.

Odkrycie (2017)

Thomas Harbor (Robert Redford), naukowiec, który udowodnił istnienie życia po śmierci, otwiera portal do zaświatów. Wkrótce po tym samobójstwa stają się powszechnym zjawiskiem, ponieważ ludzie chcą jak najszybciej dostać się na "lepszą stronę". Film, inspirowany powieścią "The Discovery of Heaven" autorstwa Davida Mitchella, otrzymał nagrodę główną na Festiwalu Filmowym w Sundance w 2017 roku.

Więcej niż myślisz (2020)

Ellie Chu (Leah Lewis), samotna uczennica liceum, pomaga Paulowi Munsky'emu (Daniel Diemer), popularnemu sportowcowi, napisać list miłosny do Aster Flores, dziewczyny, w której oboje się kochają. Ellie nie zamierza się do tego przyznać, ale z czasem zaczyna coraz bardziej identyfikować się ze swoją wybranką.

Deidra & Laney Rob a Train (2017)

Dwie nastoletnie siostry, Deidra (Ashleigh Murray) i Laney (Rachel Crow), postanawiają rozpocząć serię napadów na pociągi, aby wesprzeć swoją rodzinę po tym, jak ich matka zostaje aresztowana za długi.

Aż do kości (2017)

Amerykański dramat w reżyserii Marti Noxon. Film opowiada historię Ellen (Lily Collins), młodej kobiety zmagającej się z anoreksją. Ellen trafia do ośrodka odnowy biologicznej, gdzie poznaje innych młodych ludzi zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Zaczyna tam walczyć o swoje zdrowie i odbudowę swojego życia. W obsadzie znajduje się m.in. Keanu Reeves, grający doktora Williama Beckhama.

Sand Castle (2017)

Sand Castle to amerykański dramat wojenny z 2017 roku w reżyserii Fernando Coimbra. Film opowiada historię grupy amerykańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani do Iraku w 2003 roku, aby naprawić zniszczony wodociąg. Przedstawia wojnę z perspektywy żołnierzy, którzy są zmuszeni do wykonywania niebezpiecznych i bezsensownych zadań. W rolach głównych m.in.: Nicholas Hoult, Henry Cavill i Giovanni Ribisi.

Perfekcja (2019)

Thriller psychologiczny z 2018 roku. Film opowiada historię Charlotte Willmore (Allison Williams), utalentowanej wiolonczelistki, która powraca do prestiżowej akademii muzycznej, w której kiedyś studiowała. Tam spotyka Lizzie (Logan Browning), młodą wiolonczelistkę, która stała się gwiazdą. Charlotte i Lizzie szybko się zaprzyjaźniają, ale ich związek się komplikuje, gdy Charlotte zaczyna podejrzewać, że Lizzie nie jest tym, kim się wydaje.

Tallulah (2016)

Film opowiada historię Tallulah (Elliot Page), młodej kobiety, która niespodziewanie odbiera dziecko nieodpowiedzialnej matce i udaje, że jest jej własne. Tallulah postanawia zająć się dzieckiem, dopóki nie znajdzie dla niego odpowiedniej rodziny.

Ballada o Busterze Scruggsie (2018)

Ballada o Busterze Scruggsie to amerykański western, antologia filmowa braci Coen z 2018 roku. Film składa się z sześciu odrębnych historii, które rozgrywają się na Dzikim Zachodzie. Każda historia przedstawia inny aspekt życia na tym trudnym terenie, od komedii po dramat. W filmie występują m.in.: James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan i Cate Blanchett.

ARQ (2016)

Renton (Robbie Amell), inżynier, zostaje uwięziony w pętli czasowej wraz z Hannah (Rachael Taylor), kobietą, której nie zna. Razem muszą znaleźć sposób na przerwanie pętli i ocalenie świata przed zagładą.