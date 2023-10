Pamiętacie, gdy Netflix ostatni raz podniósł ceny? Nastąpiło to na początku 2022 r. Wtedy spotkało się to z niezadowoleniem użytkowników. Nie minęły dwa lata i gigant ponownie serwuje klientom podwyżki. Zmiany obejmują dwa plany i dotyczą na razie jednego rynku.

Netflix podnosi ceny planów Premium i Podstawowego

Netflix ogłosił, że zmienia ceny dwóch planów. Mowa o tych najpopularniejszych, którymi są Podstawowy oraz Premium. Pierwszy w Stanach Zjednoczonych drożeje z 10 do 12 dolarów. Natomiast drugi ma kosztować 23 dolary (dotychczas 20 dolarów). W przypadku subskrypcji z reklamami oraz planu Standardowego ceny nie wzrastają i zostają na dotychczasowym poziomie 7 i 15,49 dolarów za miesiąc.

Reklama

"Chociaż w większości wstrzymaliśmy podwyżki cen w związku z wprowadzeniem płatnego udostępniania, nasze ogólne podejście pozostaje takie samo — zakres cen i planów zaspokajających szeroki zakres potrzeb, a gdy zapewniamy większą wartość naszym klientom, czasami prosimy ich o zapłacenie trochę więcej. Nasza podstawowa cena jest niezwykle konkurencyjna w porównaniu z innymi usługodawcami i na przykład w USA wynosi 6,99 dolara miesięcznie, czyli znacznie mniej niż średnia cena pojedynczego biletu do kina" — wyjaśnia Netflix

Podwyżki cen Netfliksa zbiegły się w czasie z ogłoszeniem wyników za poprzedni kwartał. Te są optymistyczne. Obecnie firma ma 247,15 mln subskrybentów, czyli o 10 proc. więcej w skali roku. Zmiana zapewne została w dużym stopniu spowodowana walką z tymi klientami, którzy współdzielili konta ze znajomymi. Proceder ten został wyraźnie ukrócony i dzięki temu liczba subskrybentów płacących za dostęp wzrosła.

Wzrost zapewnia także plan z reklamami

Wygląda też na to, że plan Netfliksa z reklamami również okazał się być strzałem w dziesiątkę. Stanowił on w poprzednim kwartale wybór 30 proc. nowych klientów z rynków, gdzie jest dostępny. Na razie nie wiadomo, kiedy podwyżki cen subskrypcji obejmą także inne kraje. W Polsce za plan Podstawowy płacimy obecnie 29 zł na miesiąc. Dostęp do opcji Standard wiąże się z wydatkiem 43 zł, a Premium kosztuje 60 zł.