Spis treści: 01 Jankes na dworze króla Artura (1948)

02 Faraon (1966)

03 Krwawe urodziny (1981)

04 Krwiożercza roślina (1986)

05 Siódmy znak (1988)

06 Dolores (1995)

07 Pitch Black (2000)

08 Gra Geralda (2017)

Jankes na dworze króla Artura (1948)

To amerykańska produkcja, która została oparta na powieści Marka Twaina o tym samym tytule. Przedstawia ona historię Hanka Martina, Amerykanina, który jest kowalem. W efekcie tragicznego wypadku mężczyzna zostaje przeniesiony przez tajemnicze moce na dwór legendarnego króla Artura. Popada w kłopoty i trafia do króla jako ludożerca i potwór. Przez to zostaje skazany na śmierć.

Całkowite zaćmienie Słońca w filmie zostaje przewidziane przez Hanka. Zjawisko miało się odbyć dokładnie w momencie, gdy ten zostanie stracony. Wydarzenie to stanowi punkt kulminacyjny produkcji.

Faraon (1966)

"Faraon" to polski film, który jest adaptacją powieści Bolesława Prusa o tym samym tytule, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Historia przenosi widzów do Starożytnego Egiptu w XI w. p.n.e., gdzie następcą tronu ma być Ramzes XIII. Choć jeszcze nie rządzi, to chce już wprowadzać zmiany w państwie. Przeprowadza reformy, stara się o poprawę warunków życia społeczeństwa. Na jego drodze stają jednak kapłani, którzy to stanowili władzę wykonawczą, a Ramzes podejmuje walkę z nimi.

W "Faraonie" zaćmienie Słońca jest bronią w rękach kapłanów. Zjawisko astronomiczne wykorzystali do zastraszenia ludu i zaprzestania buntu. Według nich miała być to kara dla społeczeństwa, które odwróciło się od bogów, jednak to wszystko było kłamstwem.

Krwawe urodziny (1981)

W "Krwawych urodzinach" zaćmienie Słońca towarzyszy nam już od początku. To właśnie w trakcie tego zjawiska na świat przychodzi trójka dzieci. Podczas zaćmienia Słońce i Księżyc blokują Saturn. Planeta ta odpowiada za kontrolę nad emocjami. W efekcie dzieci w dniu swoich dziesiątych urodzin stają się bezwzględnymi mordercami.

Krwiożercza roślina (1986)

Seymour jest pracownikiem małej kwiaciarni pana Mushinka, która w ostatnim czasie radzi sobie wyjątkowo źle. Wszystko się jednak zmienia, gdy w ręce głównego bohatera trafia krwiożercza, gadająca roślina. Okazuje się, że przechodziła ona między wymiarami podczas zaćmienia Słońca, aż w końcu trafiła na Ziemię. Problem pojawia się, gdy wychodzi na jaw, że potrzebuje ona coraz więcej krwi do przeżycia.

Siódmy znak (1988)

Abby oczekuje na narodziny dziecka, które nosi. Gdy ten dzień zbliża się, na Ziemi zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Morze wyrzuca na brzeg miliony martwych ryb, przez miasta przechodzą nasilone burze gradowe, woda zamienia się w krew. Okazuje się, że to znaki nadchodzącej Apokalipsy. Ostatnim z nich ma być martwy noworodek pozbawiony duszy.

Zaćmienie Słońca w "Siódmym znaku" pojawia się w formie szóstego znaku zwiastującego apokalipsę. Tym samym poprzedza ono nieszczęśliwy poród Abby, który jest punktem kulminacyjnym filmu.

Dolores (1995)

Film "Dolores" to ekranizacja powieści Stephena Kinga pt. "Dolores Claiborne" z 1992 roku. Główna bohaterka zostaje posądzona o morderstwo kobiety, u której pracowała. W wyniku tej sytuacji do miasteczka zostaje ściągnięta jej córka, która ma pomóc matce. Historia rozwija się, a w trakcie niej na jaw wychodzą rodzinne sekrety.

Teraźniejsze wydarzenia przeplatają się z retrospekcjami wydarzeń, które miały miejsce podczas zaćmienia Słońca w 1963 roku. Zaplanowała zabić swojego męża w trakcie zjawiska astronomicznego i zrobiła to.

Pitch Black (2000)

Statek kosmiczny, który ma na pokładzie więźniów ulega niespodziewanej awarii. Załoga ląduje na nieznanej im planecie, jednak tylko nielicznym udaje się to przeżyć. Ocalali dowiadują się, że to planeta, na której panuje nieprzerwany dzień. Niestety, raz na 22 lata zapada noc, a wraz z nią pojawiają się groźni drapieżnicy.

Noc na planecie to nic innego jak zaćmienie Słońca, a nawet Słońc, gdyż tę planetę oświetlają aż trzy. To zupełnie inna forma zaćmienia, gdyż dotychczas oglądaliśmy ją tylko i wyłącznie z Ziemi.

Gra Geralda (2017)

To kolejna historia oparta na powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Co ciekawe, książka miała być początkowo połączona z wcześniej wspomnianą na tej liście “Dolores Claiborne". Film rozpoczyna się od tego, że małżeństwo postanawia wybrać się na romantyczny weekend w domku na odludziu. Dla odświeżenia życia seksualnego Gerald przypina swoją żonę Jessie kajdankami do łóżka. Niestety, chwilę po tym mężczyzna dostaje ataku serca, a Jessie zostaje uwięziona.

Zaćmienie, które widzimy w filmie "Gra Geralda" jest tym samym zaćmieniem, które wykorzystano w "Dolores". Przez to obie produkcje, a także ich bohaterki, Jessie oraz Dolores Claiborne, są ze sobą połączone.

