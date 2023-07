Ale super! Będzie nowy polski serial na Netflixie. "Wzgórze psów" nadchodzi

Możemy się spodziewać, że produkcja raczej nie będzie krótka — sam tekst źródłowy ma bowiem aż 864 strony. Jak mówi pisarz: "«Wzgórze Psów» to książka o świecie, z którego podchodzę. O lękach i nadziejach, z którymi sam mierzyłem się przez wiele lat. Od kilku lat czytelnicy dopytują się o jej ekranizację. Fakt, że w końcu ją dostaną, czyni mnie zwyczajnie szczęśliwym".

W trakcie przygotowania jest także inna produkcja na podstawie prozy Jakuba Żulczyka. Mowa oczywiście o serialu w oparciu o książkę "Informacja zwrotna". W roli głównej na ekranie zobaczymy Arkadiusza Jakubika.

Nie znamy jeszcze daty premiery "Wzgórza psów" czy "Informacji zwrotnej", jednak jeśli do czasu ich emisji chcielibyśmy się zapoznać z twórczością Żulczyka, możemy to zrobić. Przede wszystkim warto sięgnąć po książki, a jeżeli przemawiają do nas bardziej ekranizacje, nic straconego.

Gdzie obejrzeć serial "Belfer" i "Ślepnąc od świateł"?

W serwisach streamingowych dostępny jest serial "Belfer", którego scenariusza autorem jest właśnie Jakub Żulczyk. Produkcja ta była bardzo udana i przyciągnęła przed telewizory wielu widzów. Pod koniec roku będziemy mogli zobaczyć już trzeci sezon "Belfra". Dwa pierwsze sezony są za to dostępne w ramach abonamentu na Canal+ oraz w serwisie Player.

Online dostępny jest także serial "Ślepnąć od świateł", zrealizowany na podstawie książki o tym samym tytule. Żulczyk jest autorem zarówno materiału źródłowego, jak i scenariusza — i muszę przyznać, że jest to jeden z najlepszych polskich seriali, jakie przyszło mi oglądać. Nawet jeśli początek może się wydawać dość trudny, to cała produkcja jest po prostu genialna i zazdroszczę wszystkim tym, którzy będą go mogli obejrzeć po raz pierwszy. "Ślepnąc od świateł" dostępny jest na HBO Max w ramach standardowego abonamentu.