Ale tanio! SkyShowtime już jest w Polsce i proponuje ekstra promocję

Spis treści: 01 SkyShowtime już jest. Co znajdziemy w serwisie?

02 SkyShowtime. Czy można dzielić konto ze znajomymi?

03 Ile kosztuje SkyShowtime?

04 O rany, jak tanio! Promocja na start w SkyShowtime

SkyShowtime już jest. Co znajdziemy w serwisie?

Długo czekaliśmy, ale było warto. 14 lutego 2023 roku na polskim rynku zadebiutował nowy podmiot streamingowy — jest nim oczywiście SkyShowtime.

W serwisie odnajdziemy filmy i seriale następujących wytwórni: Universal, Dreamworks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount+ i Paramount Pictures. W ofercie znajdą coś dla siebie zarówno dorośli, jak i dzieci. Na start obejrzymy między innymi: "Halo", "Star Trek: Następne pokolenie", "Minionki: Wejście Gru", "Wiking", "Yellowstone", "Top Gun: Maverick" czy "Jurassic World Domination".

SkyShowtime. Czy można dzielić konto ze znajomymi?

W SkyShowtime możemy stworzyć 5 różnych profili użytkownika w ramach jednego konta. Filmy i seriale obejrzymy jednocześnie w apce, w sieci czy na SmartTV.

Ile kosztuje SkyShowtime?

Regularna cena abonamentu w SkyShowtime to 24,99 zł. Jest to dość normalna cena, porównując do innych podmiotów obecnych na rynku (przykładowo za subskrypcję HBO Max zapłacimy 29,99 zł (ale 19,99 zł jeśli załapaliśmy się na promocję), za Disney+ 28,99 zł, a za Netflixa w wersji podstawowej, ale z gorszą jakością materiałów, 29 zł). Jak się jednak okazuje, SkyShowtime wchodzi do Polski z przytupem, na początek oferując swoje usługi w znacznie niższej cenie.

O rany, jak tanio! Promocja na start w SkyShowtime

SkyShowtime zdaje sobie sprawę z tego, że wchodzi na rynek z potężną konkurencją. Nic więc dziwnego, że startuje z bardzo atrakcyjną promocją. Jeżeli do 11 kwietnia 2023 roku zdecydujemy się opłacić subskrypcję miesięczną, zapłacimy za nią 12,49 zł na zawsze, czyli dokładnie połowę ceny regularnej. Zmiana tej kwoty zdarzy się, jeśli zrezygnujemy z abonamentu lub jeżeli zmieni się standardowa cena usługi, jednak wtedy nadal każdego miesiąca obowiązywać nas będzie 50 procent ceny podstawowej. Uwaga! Promocja ta dostępna jest jedynie na stronie internetowej SkyShowtime.