Netflix opublikował na swoim profilu na YouTubie zapowiedź porządków. To ostatnia szansa na to, by obejrzeć niektóre z ulubionych filmów czy seriali. Zobaczcie, czy z platformy nie zniknie przypadkiem coś, co mieliście wkrótce obejrzeć.

Jeżeli lubicie przypominać sobie romantyczną historię z "Notting Hill" — spieszcie się, bo film zniknie z Netflixa już 16 maja. Nadchodzi także smutny moment dla tych, którym podoba się serial "100". Nowe filmy na letnie wieczory będą musieli odnaleźć również fani horrorów. Netflix usuwa zarówno obie odsłony filmu "Obecność", jak i "Egzorcysta: Początek". Niezadowoleni będą też wielbiciele klasyków, czyli produkcji "Kosmiczny mecz" czy "Gliniarz z Beverly Hills".

Te filmy i seriale znikną w maju 2023 z Netfliksa. Lista

Z Netfliksa zniknie aż 15 tytułów, w tym całe sezony. W przypadku serialu "100" pożegnamy się aż z 7 sezonami popularnej produkcji. "Line of Duty" zniknie z 3 sezonami, "iZombie" aż z 5, a to oczywiście nie wszystko. Chcąc skorzystać z ostatniego momentu na seans, zwróćcie szczególną uwagę na początek listy — pierwsze tytuły znikają już przed majówką.

Ocean's 8. 01 maja 2023

Gliniarz z Beverly Hills. 01 maja 2023

Obecność 1 i 2. 01 maja 2023

Kosmiczny mecz. 01 maja 2023

Lepiej być nie może. 01 maja 2023

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona. 01 maja 2023

Podróż na tajemniczą wyspę. 01 maja 2023

Line of Duty sezony 1-3. 06 maja 2023

iZombie sezony 1-5. 10 maja 2023

2012. 15 maja 2023

Notting Hill. 16 maja 2023

Everest. 16 maja 2023

100 sezony 1-7. 21 maja 2023

Egzorcysta: Początek. 26 maja 2023

26 maja 2023 Close Enough sezony 1-2. 26 maja 2023