Czerwiec 2023 na HBO Max. Obejrzyj polski film "IO" nominowany do Oscara

Co nowego w czerwcu na HBO Max? Na platformę trafi sporo ciekawych pozycji. Wśród nich znajdziemy polski film "IO" czy gorącą premierę serialu "Idol" z Lily-Rose Depp. Jeżeli lubicie bardzo specyficzną rodzinę Addamsów, to z pewnością ucieszy was fakt, że na HBO Max pojawi się film "Rodzina Addamsów". Będziemy też mogli zobaczyć dokument o kontrowersyjnym polityku w "Trump. Bez precedensu". Co jeszcze powinno przyciągnąć waszą uwagę?

Zdjęcie Co nowego w czerwcu na HBO Max? / 123RF/PICSEL