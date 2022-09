Czy z Netflixa można zrezygnować w każdej chwili? To zależy od subskrypcji

Streaming

Szacuje się, że ponad 2 miliony Polaków subskrybuje Netflixa, co czyni go najpopularniejszym serwisem streamingowym w Polsce. Jeśli jesteś jedną z tych osób i chcesz wiedzieć, jak anulować swoje członkostwo, to dobrze trafiłeś. Sprawdź, jak zrezygnować z Netflixa i czy możesz to zrobić w każdej chwili.

Zdjęcie Czy z Netflixa można zrezygnować w każdej chwili? / AFP