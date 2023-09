Netflix jakiś czas temu postanowił rozprawić się z tymi użytkownikami, którzy współdzielą konta ze znajomymi. Była to zmiana, która wywołała sporo kontrowersji. Teraz dowiadujemy się, że Disney+ ma podobne plany, które planuje wprowadzić w życie jeszcze tej jesieni.

Disney+ wkrótce uniemożliwi współdzielenie kont ze znajomymi

Disney Plus ogłosił, że wprowadza zmiany podobne do tych wdrożonych wcześniej przez Netfliksa na razie na terenie jednego kraju. Mowa o Kanadzie, gdzie nowe zasady mają zacząć obowiązywać za kilka tygodni. Podano konkretny termin i jest nim 1 listopada.

Serwis poinformował kanadyjskich subskrybentów Disney+ o zmianach w specjalnej wiadomości e-mail, gdzie przekazano, że współdzielenie kont z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego nie będzie możliwe. Firma może sprawdzać aktywność na kontach i na tej podstawie podejmować decyzje związane z nakładaniem ewentualnych blokad.

Po programie pilotażowym, który odbędzie się w Kanadzie, przyjdzie czas także na inne rynki. Możemy się domyślać, że Disney+ zacznie "robić użytkownikom pod górkę" w pozostałych krajach w przyszłym roku. To kwestia najbliższych miesięcy, aż współdzielenie kont będzie zabraniane w kolejnych państwach, ale konkretne terminy na razie nie zostały podane.

Zmiana jest kontrowersyjna, ale z drugiej strony jej wprowadzenie zapowiedziano już wcześniej. CEO firmy, Bob Iger przekazał w zeszłym miesiącu, że Disney Plus rzeczywiście rozważa wdrożenie rozwiązania problemu, którym są użytkownicy udostępniający własne konta innym osobom spoza jednego gospodarstwa. Wtedy też ujawniono, że pod uwagę brane są różne opcje, ale nie zostały one sprecyzowane.

Disney Plus podnosi ceny w Polsce

Warto dodać, że Disney+ wkrótce zmieni także ceny i to niestety podwyżka. W Polsce subskrypcja podrożeje o 9 zł do kwoty 37,99 zł/mies. Natomiast roczny plan ma kosztować 379,90 zł (obecnie jest to 289,90 zł). Zmiany te zostaną wprowadzone w naszym kraju 6 grudnia tego roku. Tak więc niestety na Mikołajki otrzymamy od Disneya dosyć słaby prezent.