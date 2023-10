Jeśli mówimy o Disney to zazwyczaj przychodzą nam na myśl wielkie, animowane produkcje, które podbijały serca nie tylko najmłodszych. Owszem, producent zasłynął z dużych bajkowych tytułów, które do dzisiaj są oglądane w domach na całym świecie. Jednak od wielu już lat firma otwiera się na zupełnie nowe kategorie, a kolejne hity wypuszczane są co chwilę.

Disney+ podbija serca fanów

Nie sposób tutaj pominąć największe produkcje, czyli głośny serial "Zbrodnie po sąsiedzku", który jest znakomitym połączeniem kryminału, komedii romantycznej i czarnego humoru. Jeszcze więcej rozgłosu zdobył "The Bear", którego dwa sezony można obejrzeć na platformie Disney Plus. Na kartach historii zapisał się również serial "Zepsuta krew", oparty na prawdziwych wydarzeniach. My jednak skupmy się na ostatnich nowościach i tym, co pojawi się za chwilę w bibliotece.

Listopad w Disney+

Już w listopadzie otrzymamy wyczekiwany przez użytkowników drugi sezon serialu "Witamy we Wrexham". Jest to dokumentalna opowieść o Robie McElhenney'u i Ryanie Reynolds'ie, którzy prowadzą klub piłkarski. Historia ma miejsce w robotniczym miasteczku na północy Walii, Wrexham. Kiedy dwóch gwiazdorów prosto z Hollywood postanowiło postawić na nogi maleńki klub, mieszkańcy wiązali z tym ogromne nadzieje. Przed wami drugi sezon produkcji.

Interesująco zapowiada się nowy serial Disney+ "W niemieckim domu". Wszystkie odcinki pierwszego sezonu pojawią się w połowie listopada. Jest to historia młodej kobiety, przed którą przyszłość młodej żony. Pewnego dnia dostaje propozycję pracy jako tłumaczka przy procesach oficerów SS. Ta decyzja odmienia jej życie, a związek z prowadzonymi sprawami mocno ją zaskakuje.

Zdjęcie Sandra Oh w nowym serialu Disney+, "Quiz Lady" / Disney+ / materiały prasowe

Swoje premiery w listopadzie będą miały również takie tytuły, jak serial kryminalny "Morderstwo na końcu świata", "Quiz Lady" ze znakomitą Sandrą Oh w roli głównej, czy nowiutki film "Święta rządzą!", który wprowadzi nas w świąteczny nastrój.

Lista nowości:

Witajcie w Wrexham - 1.11.2023

Quiz Lady - 3.11.2023

The King's Man: Pierwsza misja - 3.11.2023

Morderstwo na końcu świata - 14.11.2023

Brawn: Niezwykła historia Formuły 1 - 15.11.2023

W niemieckim domu - 15.11.2023

W trasie ze Swizz Beatz - 16.11.2023

Święta rządzą! - 17.11.2023

D’Amelio Show (sezon 3) - 22.11.2023

Oczy Tammy Faye - 24.11.2023

Pani Doubtfire - 24.11.2023

Faraway Downs - 26.11.2023

Rdzenni i wściekli (sezon 3) - 29.11.2023

Winni - 29.11.2023

American Horror Stories (sezon 3) - 29.11.2023

Zdjęcie ŚWIĘTA RZĄDZĄ! Nowy film oryginalny Disney+ już w listopadzie / Disney+ / materiały prasowe

Zdjęcie Brawn: Niezwykła historia Formuły 1 to serial dokumentalny Disney+ / Disney+ / materiały prasowe

Zdjęcie "Witajcie w Wrexham" powraca z nowym sezonem na Disney+! / Disney+ / materiały prasowe