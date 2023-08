Disney+ na sierpień 2023. Wielkie hity i świetne nowości

Wspomniałam o uniwersum Marvela, od niego więc zaczniemy. Już teraz możemy oglądać kolejną część "Strażników Galaktyki". Volume 3 wylądowało na platformie 2 sierpnia. Jak Strażnicy poradzą sobie ze stojącym przed nich zadaniem? Jedno jest pewne: historia ta wzrusza wielu.

Wideo youtube

Na Disney+ pojawi się także serial "Ashoka" z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Odcinki będzie można oglądać od 23 sierpnia — wtedy w serwisie pojawią się dwa pierwsze, a następne będą dodawane co tydzień. Jeżeli właśnie taka tematyka was interesuje, pamiętajcie, że na Disney+ można też zobaczyć seriale "Obi-Wan Kenobi", "The Mandalorian" czy "Andor" — wszystkie bardzo lubiane przez widzów, a także kultowe filmy ze świata Gwiezdnych Wojen.

Do seansu mogą też przystąpić wszyscy ci, którzy długo wyczekiwali nowego sezonu serialu "The Bear". Obejrzeć można już wszystkie 10 odcinków drugiego sezonu produkcji, a jak obiecuje Disney, mają one obfitować w emocje, wyzwania i niezapomniane momenty. "The Bear" jest bardzo dobrze oceniane zarówno przez krytyków, jak i widzów, jeśli zatem jeszcze nie oglądaliście tego serialu, macie co nadrabiać. W rolach głównych zobaczymy Jeremy’ego Allena White’a, Ayo Edebiri i Ebona Moss-Bachracha.

Wideo youtube

"We’re all in this together" śpiewaliśmy wszyscy, gdy wychodziły kolejne części popularnych filmów "High School Musical". Fanów serii z pewnością ucieszy fakt, że na Disney+ pojawił się czwarty, ostatni sezon serialu inspirowanego wspomnianymi filmami, czyli "High School Musical: Serial" w którym przenosimy się do East High. Uczniowie szkoły mają wystawić przedstawienie teatralne, a cała produkcja jest dość... specyficzna, ale na pewno spodoba się dzieciom i nastolatkom.

