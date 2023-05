HBO Max na maj 2023. Do grilla "Sukcesja" i "Lady Gucci"

Nowe, ekscytujące odcinki popularnego serialu "Sukcesja" i "Młody Sheldon". Na HBO Max w maju pojawią się też kolejne epizody głośnej polskiej produkcji, czyli "#BringBackAlice". Pierwsza połowa maja to jednak nie tylko seriale — w bibliotece serwisu pojawi się także sporo filmów. Co powinno przyciągnąć naszą uwagę? Co z nowości włączyć w majówkę? Sprawdź.

Zdjęcie Co obejrzeć w majówkę? Sprawdź majowe nowości na HBO Max / 123RF/PICSEL