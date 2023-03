Spis treści: 01 Koniec "The Last of Us", początek "Rycerzy Gotham" na HBO Max. Co jeszcze?

Koniec "The Last of Us", początek "Rycerzy Gotham" na HBO Max. Co jeszcze?

Już 13 marca na platformie pojawi się ostatni odcinek pierwszego sezonu popularnego "The Last of Us". Szykuje się zatem sporo emocji — przygotujcie lepiej chusteczki. Druga połowa marca to też dobra wiadomość dla fanów uniwersum Batmana. Na HBO Max będziecie mogli obejrzeć drugi sezon "Batman: serial animowany" oraz pierwszy i drugi odcinek serialu "Rycerze Gotham". Nie zapominajmy też o lubianej i nagradzanej "Sukcesji"!

Jeżeli wolicie oglądać filmy, czekają na was pełne napięcia tytuły, takie jak "Przepis na morderstwo. Zabójcza czekolada" czy "Infinite Storm", ale i komedia "Policja zastępcza" oraz komediodramat "Wielkie żarcie", po którym inaczej spojrzycie na jedzenie. Nowości jest całkiem sporo, każdy powinien więc znaleźć coś dla siebie. Standardowo najbardziej ucieszyć mogą się fani seriali, bo nowych odcinków jest od groma.

The Last of Us, odc. 9. 13 marca 2023

13 marca 2023 Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 4. 13 marca 2023

13 marca 2023 My, żywe istoty. 13 marca 2023

13 marca 2023 Batman: serial animowany II, odc. 1-20. 14 marca 2023

14 marca 2023 Młody Sheldon VI, odc. 15. 14 marca 2023

14 marca 2023 Winchesterowie, odc. 13. 14 marca 2023

14 marca 2023 Perry Mason II, odc. 2 . 14 marca 2023

. 14 marca 2023 Rain Dogs, odc. 2. 14 marca 2023

14 marca 2023 Kung Fu III, odc. 13. 14 marca 2023

14 marca 2023 Kulinarne wędrówki Gordona i przyjaciół III, odc. 1-3. 15 marca 2023

15 marca 2023 All American V, odc. 13. 15 marca 2023

15 marca 2023 All American: Nowe początki II, odc. 13. 15 marca 2023

15 marca 2023 Snowfall VI, odc. 4. 16 marca 2023

16 marca 2023 Przepis na morderstwo. Zabójcza czekolada. 16 marca 2023

16 marca 2023 Na planie XX, odc. 11. 17 marca 2023

17 marca 2023 Infinite Storm. 17 marca 2023

17 marca 2023 Harka. 17 marca 2023

17 marca 2023 Katedra. 17 marca 2023

17 marca 2023 The Raid 2: Inflitracja. 17 marca 2023

17 marca 2023 Meet the Bawheels, odc. 1-6, 8. 18 marca 2023

18 marca 2023 Batwheels, odc. 4-18. 18 marca 2023

18 marca 2023 Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 8. 18 marca 2023

18 marca 2023 Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 5 . 20 marca 2023

. 20 marca 2023 Perry Mason II, odc. 3. 21 marca 2023

21 marca 2023 Rain Dogs, odc. 3. 21 marca 2023

21 marca 2023 All American V, odc. 14. 22 marca 2023

22 marca 2023 All American: Nowe początki II, odc. 14. 22 marca 2023

22 marca 2023 Snowfall VI, odc. 5. 23 marca 2023

23 marca 2023 Rycerze Gotham, odc. 1. 23 marca 2023

23 marca 2023 Test. 23 marca 2023

23 marca 2023 Na planie XX, odc. 12. 24 marca 2023

24 marca 2023 Błogosławieni. 24 marca 2023

24 marca 2023 Na jej miejscu. 24 marca 2023

24 marca 2023 Policja zastępcza. 24 marca 2023

24 marca 2023 Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 9. 25 marca 2023

25 marca 2023 Sukcesja IV, odc. 1. 27 marca 2023

Wielkie żarcie. 27 marca 2023

27 marca 2023 Perry Mason II, odc. 4. 28 marca 2023

28 marca 2023 Rain Dogs, odc. 4. 28 marca 2023

28 marca 2023 All American V, odc. 15. 29 marca 2023

29 marca 2023 All American: Nowe początki II, odc. 15. 29 marca 2023

29 marca 2023 Snowfall VI, odc. VI. 30 marca 2023

30 marca 2023 Rycerze Gotham, odc. 2. 30 marca 2023

30 marca 2023 Brygada. 30 marca 2023

30 marca 2023 Na planie XX, odc. 13. 31 marca 2023