Jeżeli kiedykolwiek chcieliście obejrzeć ze swoimi pociechami (lub sami) serię animacji "LEGO Bohaterowie Marvela", to najwyższa pora, aby to zrobić. Jak podaje serwis Upflix, już wkrótce z HBO Max zniknie kilka odsłon popularnych animacji.

W serwisie już niedługo nie obejrzymy także "Jak wytresować smoka" czy "Film o pszczołach". Lubicie "Kosmiczny mecz"? Siadajcie przed swoimi ulubionymi urządzeniami, bo pod koniec miesiąca pożegnamy się również z filmem "Kosmiczny mecz: Nowa era".

Wideo youtube

Wśród filmów przeznaczonych do usunięcia znalazło się niestety "In The Heights: Wzgórza marzeń". Ten osobliwy dramat muzyczny oparty na musicalu autorstwa Quiary Hudes z koncepcją, muzyką i tekstem autorstwa Lin-Manuela Mirandy (a jest to mężczyzna szalenie uzdolniony, który jest także autorem "Hamiltona") to coś, co trzeba obejrzeć, chyba że bardzo nie lubimy tego gatunku filmów. "In The Heights" to wspaniała historia, wpadająca w ucho muzyka i momenty wzruszenia. Serdecznie polecam oglądanie z grupką bliskich znajomych.

Reklama

Wideo youtube

Lubicie się bać? To ostatni moment na obejrzenie "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City" i "Obecność 3: Na rozkaz diabła" czy "Hellboy". Jeśli bliżej wam do oglądania filmów komediowych i kojarzycie, czym jest "Jackass", włączcie sobie "Jackass Forever" — nasi kaskaderzy przestaną się wygłupiać już 25 sierpnia — no, przynajmniej na HBO Max.

A może wolicie romanse? To ostatni moment na obejrzenie adaptacji "Sen nocy letniej", filmu "Jedz, módl się, kochaj" czy "Miłość to miłość to miłość". Z platformy zniknie też pozycja "Pasażerowie" i wiele innych.

Te filmy i seriale znikną w sierpniu 2023 z HBO Max. Lista

Poniedziałek. 11 sierpnia 2023

11 sierpnia 2023 Cry Macho. 14 sierpnia 2023

14 sierpnia 2023 Dziękuję, panie prezydencie: Helen Thomas w Białym Domu. 17 sierpnia 2023

17 sierpnia 2023 Clifford. Wielki czerwony pies. 18 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023 Fala upałów. 25 sierpnia 2023

25 sierpnia 2023 Jackass Forever. 25 sierpnia 2023

25 sierpnia 2023 Ci, którzy życzą mi śmierci. 26 sierpnia 2023

26 sierpnia 2023 LEGO Bohaterowie Marvela: Strażnicy Galaktyki — Groźba Thanosa. 27 sierpnia 2023

27 sierpnia 2023 LEGO Marvel Super Heros: Avengers Reassembled! 27 sierpnia 2023

27 sierpnia 2023 LEGO Bohaterowie Marvela: Czarna Pantera — Draka w Wakandzie. 27 sierpnia 2023

27 sierpnia 2023 Resident Evil: Witajcie w Raccoon City. 27 sierpnia 2023

27 sierpnia 2023 LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma. 27 sierpnia 2023

27 sierpnia 2023 LEGO Bohaterowie Marvela: Doładowani na maksa. 27 sierpnia 2023

Jedz, módl się, kochaj. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Obecność 3: Na rozkaz diabła. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Grimsby. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Hellboy. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Białe święta. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Blindspot: mapa zbrodni. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Dziewczyny nie powinny chodzić same nocą. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Biała twierdza. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Buladó. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Toto bohater. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Jak wytresować smoka. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Moneyball. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Top Gun. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 T2: Trainspotting. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Polowanie na czarownice. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Dziewczyna i pająk. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Czekolada pokoju. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Ojciec Omara. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Złodziej. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Kaznodzieja. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Kosmiczny mecz: Nowa era. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Strażnicy marzeń. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Sen nocy letniej. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Blue Valentine. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Dobry człowiek. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Europa. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Mokry pies. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Szron. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Poszukiwana silna kobieta. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Uduchowiona Gloria. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Odbicie. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Urodzeni mordercy. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 FOMO: Udostępniasz i rządzisz. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Pomiędzy niebem a ziemią. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Miłość to miłość to miłość. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Wolność. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Step Up — taniec zmysłów. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Step Up 2. 31 sierpnia 2023

JFK. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Film o pszczołach. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 In The Heights: Wzgórza marzeń. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 American Underdog. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Pasażerowie. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 LEGO Przygoda 2. 2 września 2023

2 września 2023 Na planie. 3 września 2023