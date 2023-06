Spis treści: 01 Break Point z Igą Świątek na platformie Netflix

02 Tenis na Netfliksie, czyli nowy wymiar sportu

03 Kiedy premiera serialu Break Point?

Break Point z Igą Świątek na platformie Netflix

Fani tenisa w Polsce nie mają powodów do narzekań. W minioną sobotę Iga Świątek po raz trzeci zwyciężyła w turnieju Roland Garros w Paryżu, a dziś do sieci trafił wyjątkowy trailer produkcji od Netfliksa. Choć seriale i sport nie zawsze chodzą w parze, to w tym wypadku te dwa światy połączone zostały w wyjątkowy sposób.

Chodzi oczywiście o produkcję Break Point, która zabiera oglądających za kulisy życia najsilniejszych graczy tej popularnej dyscypliny sportu. Każdy z odcinków skupia się na losach najlepszych zawodników, rozgrywających mecze w turniejach wielkoszlemowych oraz na zawodach ATP i WTA na całym świecie.

Tenis na Netfliksie, czyli nowy wymiar sportu

Podobnie jak w przypadku wspomnianego serialu Formuła 1: Jazda o życie, również Break Point zapewni fanom tej dyscypliny nietuzinkowe przeżycia. Każdy odcinek pozwoli zajrzeć za kulisy sportu popularnego na całym świecie i tego, w jaki sposób do codziennych wyzwań podchodzą najlepsi z najlepszych.

Jak zapowiada trailer, nie zabraknie góry emocji. Zarówno tych na korcie, jak i poza nim - doskonale przecież wiemy, że poza walką o każdy set i gem, tenisistom towarzyszą kontuzje i przeciwności losu, o których możemy nie wiedzieć. Co ważne, jedną z bohaterek będzie Iga Świątek. Obecnie pierwsza rakieta świata w rankingu WTA.

Poza polską tenisistką, w serialu Break Point pojawią się następujące osoby:

Nick Kyrgios

Taylor Fritz

Ons Jabeur

Ajla Tomljanovic

Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka

Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini

Stefanos Tsitsipas

Thanasi Kokkinakis

Maria Sakkari

Kiedy premiera serialu Break Point?

Nowa część serialu Break Point będzie mieć swoją premierę na platformie Netflix już 21 czerwca 2023 roku. Będzie to prawdziwa uczta nie tylko dla fanów Igi Świątek, ale i tenisa samego w sobie. Twórcy serialu towarzyszyli zawodnikom wraz ze swoimi kamerami podczas najważniejszych wydarzeń tenisowego świata. Nie zabraknie materiałów z rozgrywania wielkich szlemów, jak i podczas innych imprez.

Jak widać, znana platforma streamingowa nadal ma kilka asów w rękawie. To zupełnie inny obraz niż ten zwiastujący upadek Netfliksa po blokadzie współdzielenia kont. Nadal warto mieć tam swoje konto - choćby dla takich treści.