Spis treści: 01 Co to jest Tidal?

02 Czy z Tidal można korzystać z darmo?

03 Ile kosztuje Tidal? HiFi i HiFi Plus w jednym pakiecie

04 Ile kosztuje Tidal dla studentów?

05 Czy Tidal ma plan dla rodziny?

06 Tidal czy Spotify. Co jest lepsze?

Co to jest Tidal?

Tidal to serwis, który umożliwia słuchanie muzyki na żądanie w wysokiej i bezstratnej jakości. Powstał w 2015 roku z myślą nie tylko o miłośnikach muzyki, ale także artystach. Tidal bowiem to pierwsza i jedyna platforma, założona przez znanych artystów. Wśród założycieli znajdują się między innymi Beyoncé, Daft Punk, Lil Wayne, Madonna, Nicki Minaj, Rihanna czy Usher, a głównym właścicielem usługi jest Jay-Z.

Tidal pozwala na odsłuchiwanie muzyki zarówno online, jak i offline. Biblioteka Tidal zawiera ponad 110 milionów utworów i 650 000 wideo. Utwory można pobrać na trzy urządzenia jednocześnie, by słuchać ich w dowolnym miejscu i momencie. Może to być jednocześnie smartfon, laptop czy Smart TV. Tidal, w porównaniu do pozostałych usług muzycznych tego typu, chwali się tym, że wypłaca największe wynagrodzenie artystom. Dotychczas w ramach jednego z planów HiFi Plus, 10% opłaty za subskrypcję trafia do wykonawców, których słuchamy najczęściej.

Tidal chwali się również tym, że oferuje wysoką jakość dostarczanych dźwięków i obsługą zróżnicowanych formatów HiRes. Obsługiwane formaty obejmują HiRes FLAC, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, FLAC i Master Quality Authenticated (MQA), nawet w jakości do 24 bit/192 kHz.

Czy z Tidal można korzystać z darmo?

Jeszcze do niedawna platforma słynęła z tego, że można było dzięki niej słuchać muzyki za darmo. Niestety od 10 kwietnia 2024 roku nie ma możliwości korzystania z usługi Tidal za darmo. Subskrybenci będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich funkcji streamingowych, w tym wszystkich formatów audio premium w ramach jednego rodzaju subskrypcji o nazwie TIDAL. Dodatkowe funkcje, pozwalające uzyskać dostęp do katalogu na sprzęcie i oprogramowaniu DJ, będą dostępne za dodatkową miesięczną opłatą.

Chociaż od 10 kwietnia nie można korzystać z Tidal za darmo, to w tym zamieszaniu jest dobra informacja. Otóż Tidal ma być tańszy. To szczególnie ważna wiadomość dla tych, którzy korzystają z płatnej subskrypcji. Tidal po aktualizacji nie tylko nie będzie kosztować więcej, ale przede wszystkim dla wielu osób korzystanie z niego stanie się tańsze niż dotychczas.

Ile kosztuje Tidal? HiFi i HiFi Plus w jednym pakiecie

Tidal HiFi oraz HiFi Plus to popularne pakiety, z których mogli korzystać subskrybenci. Pierwszy za 21,99 zł miesięcznie zapewniał nielimitowany dostęp do dźwięku w jakości HiFi. Z kolei wersja Plus oferowała pliki dźwiękowe w formacie FLAC, który pozwala uzyskać najczystszą formę transmitowanego dźwięku. Ta wersja Tidal kosztowała 39,99 zł. Od 10 kwietnia 2024 r. Tidal HiFi oraz HiFi Plus zostaną zastąpione jednym pakietem TIDAL. To jego oficjalna nazwa, a założenie jest takie, by za mniej otrzymywać więcej.

Ile kosztuje Tidal? Nowe zasady o globalnym zasięgu sprawią, że nowy Tidal to wydatek 21,99 złotych miesięcznie. W tym pakiecie użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki, która składa się z ponad 110 mln utworów w najwyższej możliwej jakości, aż do HiRes FLAC (24-bit/192 kHz). Oczywiście nowy Tidal oznacza całkowity brak reklam. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że subskrybenci będą mogli cieszyć się obsługą popularnych formatów dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio.

Ile kosztuje Tidal dla studentów?

Tidal dla studentów to pakiet za 9,99 zł miesięcznie. Rewolucja w popularnej platformie nie sprawi, że znikną zniżki dla żaków. Te nadal będą dostępne, ale tylko dla studentów z... USA. Tidal w tej wersji obejmuje tylko osoby uczące się w USA, więc polscy użytkownicy muszą obejść się smakiem i wybrać wyższe opłaty. Inną propozycją dla polskich żaków jest wybranie pakietu w innym serwis streamingowy. Plan dla studentów to rozwiązanie, które proponuje chociażby Spotify.

Czy Tidal ma plan dla rodziny?

Tidal w ofercie ma pakiet dla rodzin. Ten kosztuje 34,99 zł miesięcznie i w planie może pozostawać łącznie maksymalnie sześciu członków rodziny. Każdy użytkownik ma indywidualnie spersonalizowane konto i dostęp do własnych playlist. Tidal Family gwarantuje dostęp do najlepszej jakości dźwięku. Po 10 kwietnia cena za rodzinny pakiet Tidal nie ulegnie zmianie.

Tidal czy Spotify. Co jest lepsze?

Na początek warto porównać cenniki obu platform. Słuchanie muzyki w wysokiej jakości Tidal już znamy. Spotify natomiast proponuje indywidualny abonament miesięczny w cenie 23,99 zł. Tu jednak trzeba podkreślić, że Spotify na ten moment wciąż nie oferuje bezstratnej jakości. W pakiecie ma za to coś, z czego Tidal zrezygnował - bezpłatne odtwarzanie muzyki. To jednak coś dla osób, którym nie przeszkadzają reklamy oraz mocno ograniczona możliwość przełączania utworów. Spotify oferuje również pakiety dla studentów oraz dla rodzin. Jednak oba plany są droższe od tych w Tidal o kilka złotych.

Która platforma jest lepsza, jeśli chodzi o bibliotekę utworów? Zarówno Tidal, jak i Spotify, mogą pochwalić się podobną ich liczbą. Przed ostatecznym wyborem warto prześledzić biblioteki serwisów, ponieważ mogą różnić się od siebie i część utworów na Spotify nie znajdziemy na Tidal. Jeżeli chodzi o jakość utworów, Tidal jest bezkonkurencyjny. Ten oferuje muzykę w jakości porównywalnej do tej z płyt CD, a dźwięk jest bezstratny. Natomiast Spotify w wersji premium to tylko 320 kb/s. Lepszy będzie więc Tidal, oczywiście pod warunkiem, że chcemy cieszyć się muzyką w najlepszej jakości. Jeśli nie lub nie mamy odpowiedniego sprzętu, pakiet Spotify w zupełności powinien wystarczyć.

Zarówno Tidal, jak i Spotify, mają dedykowane aplikacje. Funkcje oraz interfejs są podobne, obie nie są skomplikowane i pozwalają swobodnie poruszać się po aplikacji. Gotowe playlisty tematyczne również znajdziemy w obu platformach. Oczywiście obie analizują preferencje użytkownika, by na ich podstawie proponować nowych wykonawców i nowe utwory.

Ciekawe funkcje w aplikacji Spotify to między innymi Friend Mix, czyli jedna playlista dla wszystkich znajomych, do której każdy swobodnie dodaje utwory. Można również wybrać konkretny utwór na budzik, odtwarzać muzykę w trybie prywatnym czy oszczędzić dane komórkowe kosztem niższej jakości muzyki. Aplikacja Spotify to także możliwość włączenia płynnego przejścia pomiędzy utworami, wyszukiwanie piosenki po słowach czy możliwość odzyskania usuniętych playlist. Interesujące funkcje aplikacji Tidal to chociażby funkcja Live, czyli dzielenie się muzyką w czasie rzeczywistym. Tidal daje także muzykę w trybie Master (studyjna jakość dźwięku) oraz 360 Reality Audio (możliwość włączenia dźwięku przestrzennego). Do tego dochodzi możliwość zapisania utworów pobranych offline na karcie SD czy ekskluzywne albumy tworzone przez artystów, które znajdują się tylko w Tidal.

Co jest lepsze - Tidal czy Spotify? Odpowiedź zależy tylko wyłącznie od naszych preferencji. Jeśli zależy nam na darmowej wersji, zwycięzcą będzie Spotify. Jeśli słuchanie muzyki ma być przyjemnością dla naszych uszu, a audytywne fale rozchodzić w jak najlepszej jakości, bezkonkurencyjny będzie Tidal. Tym bardziej że od 10 kwietnia jest tańszy niż Spotify.

