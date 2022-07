Spis treści: 01 Jak wylogować się z Netflixa na telewizorze?

02 Nie widzę w Netflixie opcji "Uzyskaj pomoc" ani "Ustawienia"

03 Uzyskaj pomoc w Netflixie i inne opcje

Jak wylogować się z Netflixa na telewizorze?

Rzecz może być trochę myląca, bowiem netflixowe ustawienia są skryte pod opcją "Uzyskaj pomoc". Na pierwszy rzut oka może to sugerować kontakt ze wsparciem albo dostęp do różnych porad nt. tego, co zrobić w przypadku problemów z działaniem apki. Nic bardziej mylnego!

Aby wylogować się z Netflixa, należy:

Włączyć aplikację. Zalogować się na wybrany profil. Przejść w lewo, aby otworzyć menu. Z wyświetlonego menu należy trzeba wybrać opcję "Uzyskaj pomoc" (jeśli ta się nie wyświetla, trzeba kliknąć w górę, a następnie odszukać "Ustawienia" lub ikonkę koła zębatego). Dopiero tam odnajdziemy opcję "Wyloguj się". Wybraną opcję potwierdzamy i gotowe!

Nie widzę w Netflixie opcji "Uzyskaj pomoc" ani "Ustawienia"

Może się okazać, że dotarcie do wyszukiwanych opcji będzie dodatkowo utrudnione i z jakiegoś powodu nie będą się one wyświetlały. Na to również jest sposób. Jak zaleca Netflix, trzeba:

Włączyć aplikację. Zalogować się na nasz profil. Kliknąć na pilocie sekwencję strzałkami: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybrać którąś z czterech opcji - wyloguj się, zacznij od nowa, dezaktywuj albo zresetuj.

Uzyskaj pomoc w Netflixie i inne opcje

Jak się okazuje, kliknięcie "Uzyskaj pomoc" pozwoli nam nie tylko na wylogowanie. Znajdziemy tam również informacje o naszym koncie, połączeniu internetowym, urządzeniu, na którym oglądamy Netflixa, a także kontakt z obsługą klienta. Co więcej, w tym miejscu możemy też przetestować połączenie internetowe, aby wykryć ewentualne problemy, i załadować ponownie całą aplikację.

