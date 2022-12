Spis treści: 01 Co to jest przystawka Smart TV?

02 Jak działa przystawka Smart TV?

03 Jaką przystawkę do telewizora wybrać?

Co to jest przystawka Smart TV?

Przystawka do Smart TV to dedykowane urządzenie, które można podłączyć do telewizora, żeby uzyskać wszystkie inteligentne funkcje. Może mieć ona kształt pendrive’a lub boxa. W pierwszym przypadku musimy włożyć przystawkę w odpowiednie miejsce najczęściej z tyłu telewizora, a w drugim po podłączeniu ustawiamy urządzenia na szafce RTV. Bez względu na to, jaki rodzaj przystawki wybierzemy, należy ją podłączyć do portu HDMI. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości obrazu odtwarzanego na naszym ekranie (HD lub 4K).

Korzystanie z przystawki Smart TV odbywa się najczęściej przez dołączonego do niej pilota, lecz w niektórych przypadkach możliwe jest sterowanie za pomocą smartfona czy innego urządzenia mobilnego. Niektórzy producenci przystawek Smart TV oferują piloty dwustronne, których alternatywna strona posiada pełną klawiaturę QWERTY ułatwiającą na przykład wyszukiwanie seriali na platformach VOD. W najnowszych modelach spotkać można spotkać opcję wyszukiwania głosowego.

Jak działa przystawka Smart TV?

Przystawki Smart TV mimo małych rozmiarów potrafią zapewnić naprawdę wiele możliwości. Kupując takie urządzenie, można w łatwy i szybki sposób zmienić starty telewizor w nowoczesny odbiornik. Jak to działa? Przede wszystkim umożliwia każdemu telewizorowi dostęp do platform wideo na żądanie, czyli VOD. W większości przypadków oferowane na rynku produkty pozwalają na korzystanie z Netflixa, HBO Max, Prime Video, Disney+ czy Apple+.

Co więcej, dzięki przystawce, możemy odbierać telewizję naziemną (jeśli to umożliwia), podłączać urządzenia zewnętrzne oraz korzystać z pamięci zewnętrznej.

W starszych odbiornikach możliwe jest również odbieranie radia przy wykorzystaniu przystawki Smart TV, a także przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanych dla TV takich jak YouTube czy Spotify. Jak widać, możliwości przystawki Smart TV sprawiają, że każdy telewizor będzie miał takie same funkcje, jak ten najnowszy.

Jaką przystawkę do telewizora wybrać?

Amazon TV Fire Stick to model oparty na autorskim systemie Fire OS. Posiada intuicyjny i przejrzysty interfejs, a od niedawna obsługuje także język polski. Wadę produktu od Amazona jest z pewnością obsługa rozdzielczości do formatu Full HD. Cena: od 177 do 229 złotych.

Amazon TV Stick 4K Max jest o 40% wydajniejszy niż podstawowa wersja. Obsługuje Wi-Fi 6 oraz rozdzielczość 4K. Dzięki obsłudze Dolby Vision oraz Dolby Atmos można z dużą łatwością odwzorować kinowe wrażenia w domu. Cena: od 240 do 319 złotych.

Google Chromcast 3.0 pozwala wyświetlać na telewizorze zdjęcia i wideo z różnych urządzeń — telefon, tablet, laptop. Dodatkowo nie ogranicza się jedynie do modeli z Androidem i bez problemu zadziała z iOS. Równocześnie można bez problemu korzystać ze swojego smartfona. Cena: od 139 do 271 złotych.

Google Chromcast 4.0 jest znacznym rozwinięciem modelu 3.0. Daje dostęp do Google TV, jakość obrazu 4K, 60 fps oraz HDR, a także łączność poprze Wi-Fi 5 i Bluetooth. Cena: od 189 do 390 złotych.

Xiaomi Mi TV Stick to przystawka do telewizora wyposażona w system Android TV. Nie obsługuje rozdzielczości 4K (w zamian dostępna jest Full HD). Dużym plusem jest wbudowany Chromecast, co pozwala na przerzucanie na telewizor treści z telefonu, tableta lub smartfona. Cena: od 179 do 330 złotych.

Xiaomi Mi TV Stick 4K jest nie tylko rozwinięciem podstawowego TV Stick o większą rozdzielczość. Producent zapewnia także szybszą łączność poprzez Bluetooth i efektywniejszy Android TV. Do tego dochodzi obsługa Dolby Atmos. Cena: od 222 do 471 złotych.

Xiaomi Mi Box S już na pierwszy rzut oka różni się od TV Stick, gdyż jest klasycznym boxem. Znajdziemy w nim rozwiązania od Google (w tym Chromecast) oraz Android TV. Jakość obrazu na poziomie 4K, 60 klatek na sekundę i HDR pozwoli na dostęp do treści w wysokiej jakości. Dużą różnicą w porównaniu do TV Stick jest dostęp do Asystenta Google. Cena: od 279 do 367 złotych.

Apple TV 4K cechuje oczywiście własny system tvOS, a także 64GB pamięci. Tak, jak w przypadku poprzedników, mamy możliwość korzystania z rozdzielczości 4K wraz z HDR. O wydajność dbają nie tylko autorskie rozwiązania producenta z logo nadgryzionego jabłka, ale również 4 GB pamięci RAM w połączeniu z szybkim procesorem. Cena: od 799 do 1122 złotych.

