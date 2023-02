Spis treści: 01 Netflix kończy z dzieleniem konta na kilka osób

Netflix kończy z dzieleniem konta na kilka osób

Rozwiązania szykowane przez Netflix są powiązane z dwoma wyrażeniami: gospodarstwo domowe i weryfikacja. W pierwszym przypadku chodzi oczywiście o osoby, które zamieszkują jedno gospodarstwo domowe. Do tego celu serwis będzie analizował adresy IP, z jakich logujemy się na konto. Jeśli zostanie wykryte korzystanie z Netflixa poza miejscem przypisanym użytkownikowi, konieczna będzie weryfikacja.

Na czym będzie polegała weryfikacja konta Netflix? System wyśle kod weryfikacyjny na adres e-mail bądź numer telefonu. Właściciel abonamentu będzie musiał wpisać składający się z czterech cyfr kod na urządzeniu, z którego chce korzystać. Czas na wpisanie hasła będzie stosunkowo długi, gdyż ma wynosić 15 minut. Według wstępnych informacji Netflix ma również pozwalać na ponowne wygenerowanie kodu.

Jeśli użytkownik nie wpisze hasła w wyznaczonym czasie, nie będzie miał dostępu do serwisu. Netflix zapewnia, że nie będzie to oznaczało automatycznego obciążenia konta użytkownika opłatą za współdzielenie.

Dzielenie konta HBO Max

Opłacając abonament HBO Max, możliwe jest stworzenie nawet pięciu profili użytkowników. Serwis jednak ogranicza możliwość rejestracji do bliskich członków rodziny bądź osób należących do tego samego gospodarstwa domowego.

Dodatkowo należy pamiętać, że w tym samym momencie możliwe jest korzystanie z usług HBO Max na maksymalnie trzech urządzeniach.

Dzielenie konta Disney Plus

W umowie subskrypcji Disney+ zapisane jest, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła. Czy wyklucza to dzielenie się kontem?

Na szczęście nie, gdyż serwis umożliwia rejestrację aż siedmiu profili na jednej subskrypcji. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą mogli z niego korzystać w tym samym czasie. Wynika to z ograniczenia oglądania treści udostępnianych na Disney+ do czterech urządzeń jednocześnie.

Dzielenie konta Amazon Prime Video

Usługa stworzona przez firmę Jeffa Bezosa oferuje możliwość stworzenia sześciu profili użytkowników na jednym koncie Amazon Prime Video. Wymagane jest, by jeden z nich był głównym i domyślnym profilem, a pozostałe pięć może być stworzonych dla dorosłych lub dzieci.

Mimo stosunkowo dużej ilości profili ograniczenia wiążą się z maksymalną ilością urządzeń, na których można oglądać wybrane treści. Amazon Prime Video postawił w tym przypadku na limit dwóch ekranów.

Dzielenie konta SkyShowtime

Na rynku usług VOD w Polsce w połowie lutego, a dokładniej 14 lutego 2023 roku, będziemy świadkiem debiutu SkyShowtime. Platforma umożliwia rejestrację do pięciu profili użytkowników. Dzięki temu możliwe jest na przykład dostosowywanie treści do dzieci. Jak w przypadku konkurencji, również serwis stworzony przez Comcast i Paramount Global limituje możliwość jednoczesnego oglądania treści na wielu urządzeniach. W tym przypadku ich liczba wynosi trzy, czyli właściciel konta może podzielić się dostępem z maksymalnie dwoma użytkownikami.

Dzielenie konta Apple TV+

Do współdzielenia konta w Apple TV+ konieczne jest posiadanie przez każdego użytkownika Apple ID. Oprócz tego ograniczenia właściciel konta może stworzyć do pięciu profili dla członków rodziny. W przypadku usługi do firmy z Cupertino konieczne jest posiadanie dedykowanej aplikacji, która znajduje się na wszystkich urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka oraz telewizorach Smart TV. Posiadając subskrypcję Apple TV+ możliwe jest korzystanie nawet z sześciu przesyłań strumieniowych jednocześnie.

