Disney+ to popularna usługa streamingowa, w której zasobach można znaleźć produkcje Disneya, Pixara, Marvela i wielu innych. Popularnością cieszą się na przykład filmy i seriale ze świata Gwiezdnych wojen, programy National Geographic oraz tytuły takie jak "Simpsonowie". Regularnie do bogatej oferty wprowadzane są kolejne ciekawe propozycje. Jak przedstawia się lista nowości na kwiecień? Znajdzie się coś dla entuzjastów programów typu reality, miłośników produkcji z gwiazdorską obsadą oraz dla fanów zespołu Bon Jovi.

Co obejrzeć w serwisie Disney Plus w kwietniu?

Do oferty 17 kwietnia trafi kontynuacja serii Ryana Murphy'ego o ekscesach Trumana Capote. "Konflikt: Capote kontra socjeta" przedstawia kulisy burzliwej relacji pisarza i kobiet ze szczytów nowojorskich elit towarzyskich. Drugi sezon to gwiazdorska obsada, ogrom emocji i nieznanych faktów. Na widzów czeka osiem odcinków kontynuacji antologii.

Nie zabraknie też bajek. Już 3 kwietnia w serwisie dostępna będzie animowana komedia muzyczna "Życzenie", a tydzień później, 10 kwietnia, udostępniony zostanie animowany serial oryginalny "Iwájú". Powstał w wyniku pierwszej w historii współpracy między Walt Disney Animation Studios a afrykańskim producentem komiksów i animacji, Kugali. Tego samego dnia pojawi się dokument przedstawiający historię Kugali.

Zdjęcie Po raz pierwszy w historii Walt Disney Animation Studios podjęło współpracę z afrykańskim producentem komiksów i animacji, Kugali. / Disney+ / materiały prasowe

Już 1 kwietnia zasoby serwisu zasili też reality show "Willa Vanderpump", czyli przygody Lisy Vanderpump i jej zespołu. Tym razem ekipa zmierza do Francji, a to oznacza mnóstwo dramatów, plotek i romansów. Interesująco zapowiada się także serial dla miłośników zespołu Bon Jovi, który na platformie pojawi się 26 kwietnia. Czteroczęściowa produkcja "Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi" umożliwia fanom odkrywanie przeszłości kultowego zespołu, poruszając przy tym inne wątki, także dotyczące przyszłości formacji.

Oferta Disney+ poszerza się także o premierowy film Disneynature "Tygrys", w którym można przyjrzeć się życiu tego gatunku kota. Ponadto do oferty wchodzi seria "Sekretne życie ośmiornic", która pokazuje świat jednych z najciekawszych zwierząt na naszej planecie. Obie produkcje trafią do zasobów Disney+ 22 kwietnia.

Nowości Disney Plus na kwiecień. Nowe filmy i seriale

Warto sprawdzić daty pojawienia się wszystkich nowych filmów, programów i seriali, które zostaną udostępnione na platformie Disney+ w kwietniu.

Willa Vanderpump (1 kwietnia)

Życzenie (3 kwietnia)

The Fable (6 kwietnia)

Go! Go! Loser Ranger! (7 kwietnia)

Iwájú (10 kwietnia)

Iwájú: A Day Ahead (10 kwietnia)

Blood Free - sezon 1 (10 kwietnia)

The Greatest Hits (12 kwietnia)

Bluey - Tablica (14 kwietnia)

Konflikt: Capote kontra socjeta (17 kwietnia)

Tożsamość szpiega - sezon 1 i 2 (17 kwietnia)

Do zobaczenia w przyszłym życiu - sezon 1 (17 kwietnia)

Tygrys (22 kwietnia)

Za kulisami filmu "Tygrys" (22 kwietnia)

Sekretne życie ośmiornic (22 kwietnia)

Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi (26 kwietnia)

