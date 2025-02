Max (dawniej HBO Max) oferuje zarówno oryginalne produkcje - filmy, seriale i dokumenty - jak też bibliotekę starszych produkcji, programów TV i transmisji sportowych na żywo. To jedna z najpopularniejszych platform streamingowych. Dziś przyjrzymy się jej nadchodzącym nowościom.

Max szykuje sporo lokalnych produkcji na 2025 rok

Max tworzy aktualnie 20 produkcji lokalnych, które trafią na platformę w ciągu najbliższych 2 lat. Jeszcze w 2025 roku zobaczymy 6 premier serialowych. Na pierwszy ogień idzie "Przesmyk" (reż. P. Matuszyński), który debiutował 31 stycznia. Serial ma znakomitą obsadę (Lena Góra, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota, Karol Pocheć, Andrzej Konopka, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Jan Englert, Ewelina Starejki, Lidia Sadowa, Antek Sztaba) i od razu zdobył serca widzów.

W marcu ukażą się premierowe odcinki thrillera psychologicznego "Porządny człowiek". W rolach tej trzymającej w napięciu produkcji HBO Original występują Krzysztof Czeczot, Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz. Jest to historia odnoszącego sukcesy kardiochirurga, którego życie zaczyna się rozpadać wskutek pewnej nieprzemyślanej decyzji.

Jeszcze w tym roku zobaczymy drugi sezon "Pati". Serial z Aleksandrą Adamską w tytułowej roli ukaże nam dalsze losy bohaterki po wyjściu z więzienia. Na platformę trafi również serial "Scheda" (wcześniej zapowiadany pod tytułem "Miasto Mrozów"). To poruszający, mroczny dramat o sekretach i skomplikowanych relacjach rodziny walczącej o spadek po zmarłym ojcu. W obsadzie m.in. Magdalena Popławska, Grzegorz Damięcki, Jacek Koman i Bartosz Gelner.

Max poinformował, że aktualnie trwają zdjęcia do 3 kolejnych seriali. Niektóre z nich ukażą się jeszcze w tym roku. Jeden z nich oparty jest na prawdziwej historii Sebastiana Kellera, autora książki "Niebo. Pięć lat w sekcie". Na początku lat 90. przeżył on w tytułowej sekcie 5 lat. W rolach głównych m.in. Tomasz Kot i Stanisław Linowski. Z tego dramatu dowiemy się, co skłaniało Polaków do ucieczki pod skrzydła samozwańczych proroków, charyzmatycznych liderów sekt.

Platforma oferuje również dokumenty. "Król Zanzibaru" i "Łowcy skór" zdążyły już zaskarbić sobie uznanie widzów. Tymczasem trwają prace nad kolejnymi produkcjami. Niedawno zakończyły się zdjęcia do dokumentu "33 zdjęć z getta", który ukazuje kulisy niezwykłego odkrycia. Maciej Grzywaczewski odnajduje 33 stare negatywy zdjęć zrobionych przez jego ojca, które dokumentują wydarzenia z getta. Obrazy te pozostawały ukryte od 1943 roku. Dlaczego syn nie miał o niczym pojęcia?

Nowe produkcje zagraniczne na platformie Max w 2025 roku

Pod koniec lutego na platformie zadebiutował 3 sezon serialu "Biały Lotos". Już 3 marca zostanie wyemitowany 3. odcinek sezonu, którego akcja dzieje się w luksusowym kurorcie w Tajlandii. Nowe odcinki to nadal świetna satyra społeczna, która ukazuje nam wydarzenia z życia gości i pracowników. Grają m.in. Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Parker Posey, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger i Aimee Lou Wood.

W kwietniu Max stawia na dwie mocne, zagraniczne produkcje. Pierwsza z nich to "The Last of Us", który powróci z drugim sezonem. Akcja ma miejsce 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie i Joel starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości i będą musieli zmierzyć się z jeszcze gorszymi niebezpieczeństwami.

W kwietniu zobaczymy także finałowy sezon wstrząsającego serialu "Opowieść podręcznej". Już w dniu premiery (8 kwietnia 2025) ukażą się 3 pierwsze odcinki 6. sezonu. Kolejne będą wychodzić co tydzień aż do finału w maju. W obsadzie znowu zobaczymy Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradleya Whitforda, Maxa Minghellę, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samirę Wiley, Madeline Brewer, Amandę Brugel, Sama Jaegera, Ever Carradine i Josha Charlesa.

W tym roku będzie też coś dla fanów Stephena Kinga. Ukaże się nowa, 9-odcinkowa produkcja Hbo Original zatytułowana "To: Witajcie w Derry". Do serwisu wracają również "I tak po prostu" z 3. sezonem oraz wielokrotnie nagradzane "Hacks" oraz "Pozłacany wiek". Na deser przyjdzie nam zobaczyć "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", czyli spin-offa i prequel "Gry o tron".

