Wzrosły także opłaty roczne. W przypadku planu podstawowego jest to 299 zł, a standardowy kosztuje 399 zł. Cena Max Premium na rok została bez zmian i nadal jest to 499 zł. W ten sposób można uzyskać dwa miesiące oglądania gratis.

Przy okazji warto dodać, że udział platformy Max w Polsce wynosi około 11 proc. W grudniu z oferty skorzystało 3,73 mln internautów z kraju. Firma planuje wkrótce rozprawić się także z procederem współdzielenia kont ze znajomymi. Wcześniej zrobił to Netflix, a później również Disney+. Obaj giganci pozwalają jednak na dołączenie dodatkowego konta do gospodarstwa domowego, ale wiąże się to z opłatami w wysokości kilkunastu zł. W przypadku Netfliksa jest to 13 zł/miesiąc, a u Disneya 17 zł/miesiąc.