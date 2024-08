Spis treści: 01 Max z premierami na 2024 i 2025 rok. Na co warto czekać?

02 Nowości w Max. The Las of Us 2, Diuna: Proroctwo, Pingwin, Biały Lotos 3 i więcej

03 Zapowiedzi Max na 2024 i 2025. Pełna lista ogłoszonych mega premier

Max to serwis streamingowy Warner Bros. Discovery, następca HBO Max, który od 11 czerwca jest już oficjalnie dostępny w Polsce. Cały czas na platformę trafiają nowości i kultowe tytuły, a teraz serwis ujawnił mega premiery na nadchodzące miesiące 2024 roku oraz na 2025 rok. Zapowiedziano aż 19. znaczących produkcji!

Max z premierami na 2024 i 2025 rok. Na co warto czekać?

Zastąpienie HBO Max przez Max to nie tylko zmieniony regulamin i nowe formy subskrypcji, ale i rozszerzony dostęp do sporej liczby treści od HBO, DC czy Warner Bros., treści lokalnych i innej rozrywki. Co można obejrzeć w serwisie Max?

Warto sięgną na przykład po najlepsze filmowe hity z ostatnich lat, albo sierpniowe nowości, a do tego zapisać sobie w kalendarzu daty mega premier, które nadchodzą wielkimi krokami — część świetnych tytułów pojawi się na platformie jeszcze w 2024 roku, a kilka zapowiedziano na 2025 rok. Czego mogą oczekiwać subskrybenci Max?



Nowości w Max. The Las of Us 2, Diuna: Proroctwo, Pingwin, Biały Lotos 3 i więcej

Platforma Max ujawniła aż 19 ciekawych premier na nadchodzące miesiące i 2025 rok. Wśród wyczekiwanych zapowiedzi znalazły się przede wszystkim: drugi sezon „The Last of US”, serialowa „Diuna: Proroctwo”, „Pingwin” i trzeci sezon „Białego Lotosu”. Do tego wymienić można np. spin-off „Gry o Tron”, czyli „A Knight of the Seven Kingdoms”. Max udostępniło filmową zapowiedź głośnych premier nadchodzących w 2024 i 2025 r.

Wideo youtube

Najwięcej emocji zdaje się wzbudzać kontynuacja „The Las of Us” z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey. Do tego wiadomo już, że w drugim sezonie pojawią się np. Kaitlyn Dever (Abby) czy Isabela Merced (Dina). W sieci udostępniony został oficjalny zwiastun nadchodzącego sezonu „The Last of Us”.

Wideo youtube





Zapowiedzi Max na 2024 i 2025. Pełna lista ogłoszonych mega premier

Co poza wymienionymi tytułami pojawi się w Max? Serwis udostępnił pełną listę 19 ciekawych nowości:

Hard Knocks: Offseason With the New York Giants, premiera 6 sierpnia,

Branża: sezon 3., premiera 11 sierpnia,

Chimp Crazy, premiera 18 sierpnia,

Genialna przyjaciółka: sezon 4., premiera 9 września,

Pingwin, premiera 19 września,

Diuna: Proroctwo, premiera w listopadzie,

Harley Quinn: sezon 5., premiera w listopadzie,

Creature Commandos, premiera w grudniu,

Wise Guy: David Chase and the Sopranos, premiera niebawem,

The Franchise, premiera niebawem,

Życie seksualne studentek: sezon 3., premiera niebawem,

Biały Lotos: sezon 3., premiera w 2025,

The Last of Us: sezon 2., premiera w 2025,

I tak po prostu...: sezon 3., premiera w 2025,

A Knight of the Seven Kingdoms, premiera w 2025,

Duster, premiera 2025,

The Pitt, premiera w 2025,

Pozłacany wiek: sezon 3., premiera w 2025,

It: Welcome to Derry, premiera w 2025.

