Netflix, Disney+ i HBO Max. Nowości na weekend – co obejrzeć?

Spis treści: 01 Netflix - co obejrzeć w weekend?

02 Bielmo - film

03 Ginny & Georgia - serial

04 Mścicielka - serial

05 HBO Max na weekend, jakie nowości?

06 Lingui - film

07 Bohemian Rhapsody - film

08 Weekend z Disney Plus

09 Menu - film

10 Amsterdam - film

11 Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - serial

12 Francuska pomyłka - serial

Styczeń 2023 na Netflix, Disney Plus i HBO Max to masa premier. Oczywiście nie wszystkie produkcje to najwyższa półka, dlatego warto przebierać i wyszukiwać perełek, które przyciągną przed ekrany fanów seriali, ale i filmów czy dokumentów. Pełną listę nowości Netflix na styczeń 2023 już opisywaliśmy, ale teraz zerknijmy na premiery z ostatnich dni i to, co obejrzeć w weekend.

Netflix - co obejrzeć w weekend?

Bielmo - film

To może być zdecydowanie jedna z lepszych produkcji 2023 roku. Przenosimy się w lata trzydzieste XIX wieku. Przemęczony detektyw dostaje za zadanie zbadanie sprawy morderstwa. Niestety lojalność i żołnierskie kodeksy utrudniają mu rozwikłanie zagadki. W rolach głównych zobaczymy tutaj Christiana Bale’a czy Gillian Anderson. Film już dostępny na Netflix.

Ginny & Georgia - serial

Do biblioteki serwisu Netflix trafił także drugi sezon dobrze przyjętego serialu Ginny & Georgia. Produkcja opowiada o nastoletniej Ginny, która wraz ze swoją matką przeprowadzają się do nowego miasta. Tam czeka ich masa przygód, ale i dramatów. Tajemnice z przeszłości zaczynają je prześladować i wpływać na to, co czeka ich w nowym otoczeniu.

Mścicielka - serial

Niemieckie produkcje na Netflix w ostatnich latach zyskują na popularności. Warto przypomnieć, że serial Dark został okrzyknięty jednym z najlepszych seriali w historii Netflixa. Tym razem do oferty trafia Mścicielka. Dramat opowiada o naszych wewnętrznych rozterkach, gdzie dobro stara się pokonać zło i odwrotnie. Kobieta pragnie pomścić śmierć swojego męża, jednak emocje często biorą górę. Jak sobie poradzi?

HBO Max na weekend, jakie nowości?

Lingui - film

Znakomita produkcja z 2021 roku. Przytoczona zostaje historia matki, które podejmuje ryzyko, by ocalić córkę. Stawiając na szali swoje życie, a także ryzyko opresji staje na przekór wszystkim przeszkodom. Historia rozgrywa się w Czadzie i pokazuje piękno tamtego regionu. Dramat jest już dostępny na platformie HBO Max.

Bohemian Rhapsody - film

Na platformie HBO Max wylądował także film biograficzny o zespole Queen. Fabuła skupia się nie tylko na muzyce, ale także na życiu prywatnym wokalisty i legendy zespołu, Freddie’m Mercurym. Film zdobył mnóstwo nagród i jest znakomitym przykładem tego, że produkcja biograficzna nie musi być nudna.

Weekend z Disney Plus

Menu - film

Znakomite połączenie horroru i komedii. Menu to opowieść o parze, która wyrusza na wyspę. Nie jest to jednak podróż na wakacje, a celem wyjazdu jest... posiłek w ekskluzywnej restauracji. Szef tamtejszej kuchni postanowił jednak urozmaicić obiad i przygotował szereg niespodzianek. Film idealny na weekendowe wieczory, a w rolach głównych wystąpili m.in. Anya Taylor-Joy i Ralph Fiennes.

Amsterdam - film

Produkcja z 2022 roku to dramat z elementami kryminału i komedii. W latach trzydziestych XX wieku trójka przyjaciół zostaje uwikłana w jedną z największych intryg w historii Stanów Zjednoczonych. Na ekranach zobaczymy Margot Robbie, Christiana Bale’a czy Johna Davida Washingtona. Film dostępny na Disney Plus!

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - serial

Odkąd Disney nabył prawa do Gwiezdnych Wojen, franczyza powróciła na salony z rozmachem. Kolejna produkcja opowiada o tytułowej grupie komandosów z jednostki "Bad Batch". Paczkę mogliśmy poznać w jednym z sezonów serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Na platformie Disney Plus pojawił się właśnie drugi sezon produkcji Parszywa zgraja.

Francuska pomyłka - serial

Na koniec zostawiliśmy kolejny sezon komedii Francuska pomyłka. Pierwsza część została bardzo dobrze przyjęta, a dwa odcinki drugiego sezonu wylądowały właśnie na Disney Plus. Serial opowiada o życiu dwóch nieudaczników. Ich codzienność zostaje wywrócona do góry nogami, gdy jeden z nich postanowił odebrać telefon.

