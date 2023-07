Netflix już nie będzie tani. Koniec z planem podstawowym

Spis treści: 01 Czy Netflix będzie droższy?

02 Ile kosztuje Netflix w Polsce? Pakiety i cena

03 Netflix z reklamami. Jak to działa?

Czy Netflix będzie droższy?

Niemałym zaskoczeniem dla wielu użytkowników serwisu Netflix okazała się ostatnia zmiana w platformie. Z cennika zniknął najtańszy pakiet podstawowy spośród tych pozbawionych reklam. Oznacza to, że użytkownicy Netfliksa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie będą już mogli zakupić pakietu wycenianego na 10 dolarów. Co teraz? Jeżeli kogoś interesuje możliwie najtańszy pakiet Netflix, to może skorzystać z oferty z reklamami. Ta kosztuje 6,99 dolarów i pozwala oglądać treści w rozdzielczości Full HD - ale z reklamami.

Z czego może wynikać taka zmiana polityki cenowej? Najpewniej zadecydował o tym rachunek ekonomiczny firmy. Ta w ostatnim czasie radzi sobie nieźle, a na pewno lepiej, niż spodziewali się niektórzy eksperci i społeczność. Przewidywano, że zakaz współdzielenia kont na Netfliksie odbije się serwisowi czkawką. W rzeczywistości jednak liczba subskrybentów wzrosła, podobnie zresztą jak przychody firmy.

Całkiem prawdopodobne, że pakiet wyceniany na 10 dolarów przestał się platformie opłacać. Nowi subskrybenci mają zatem dwie opcje. Albo skorzystają z droższego pakietu (Netflix zarobi na nich więcej), albo zdecydują się na opcję za 7 dolarów, ale z reklamami - średnio 4 minuty reklam na godzinę seansu. Wówczas firma również zarobi więcej, ale częściowo zyski będą pochodzić od platform reklamowych.

Ile kosztuje Netflix w Polsce? Pakiety i cena

Obecnie ta zmiana została wprowadzona jedynie w dwóch krajach i nie wiadomo, czy firma rozszerzy ją na pozostałe państwa. Ile kosztuje Netflix w Polsce? Obecnie rodzimi użytkownicy platformy streamingowej mają do wyboru 3 pakiety:

Pakiet podstawowy - 29 zł, treści w jakości HD i możliwość korzystania z jednego urządzenia w danym momencie

Pakiet standardowy - 43 zł, jakość Full HD i możliwość oglądania na dwóch ekranach jednocześnie

Pakiet Premium - 60 zł, jakość do 4K Ultra HD, możliwość korzystania na 4 ekranach jednocześnie

Warto zaznaczyć, że Netflix nie oferuje zniżek w przypadku chęci zakupu pakietu na cały rok opłacając go z góry. To oznacza, że za cały rok korzystania z serwisu Netflix zapłacimy 348 zł (pakiet podstawowy), 516 zł (pakiet standardowy) lub nawet 720 zł (pakiet premium).

Netflix z reklamami. Jak to działa?

Interesującym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie pakietu Netflix z reklamami. Pozwoliło to uzyskać niższy koszt usługi, a w zamian użytkownikom wyświetlane są reklamy. To ciekawy sposób na zawalczenie o nowych użytkowników i dodatkowe wpływy na konto firmy. Jak powszechnie wiadomo, streaming nie ma łatwo. Mimo że z platform korzystają ludzie na całym świecie, to pewien problem jest nie do przeskoczenia.

Chodzi oczywiście o dywersyfikację wpływów. Serwisy streamingowe przez lata zyskiwały na nowych użytkownikach opłacających abonament. Okazuje się, że wieloletni subskrybent po pewnym czasie... przestaje się opłacać. Nadal oczekuje jednak treści, za które płaci. Jak zyskać klientów, gdy rynek jest w zasadzie podzielony? Sposobem na to mogą być właśnie reklamy.