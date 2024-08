Wrzesień na Netflix. Ogrom filmów i seriali

Spędzanie wolnego czasu na oglądaniu rozmaitych filmów i seriali to ulubiona forma relaksu wielu osób. Wystarczy odpalić np. Netflix i już można przebierać w sugerowanych propozycjach albo wyszukać coś ciekawego.

W tym celu warto wykorzystać tajne kody Netflix, które pomogą wam odkryć różne świetne produkcje. Można też skorzystać z pełnej listy nowości na dany miesiąc i wstukać interesujący tytuł w wyszukiwarkę platformy. Podpowiadamy, co Netflix zapowiedział na najbliższe tygodnie. Wrzesień na Netflix to prawdziwe zatrzęsienie filmów i seriali.

Reklama

Netflix serwuje seriale: Emily w Paryżu sezon 4, true crime, kino koreańskie

Co obejrzeć we wrześniu na Netflix? Na platformę zmierza ogrom nowych tytułów. Znajdzie się coś dla każdego, ponieważ nie zabraknie zarówno komedii, romansów jak i thrillerów oraz wielu pozycji z innych gatunków.

Netflix zapowiedział już długą listę pozycji, które pojawią się na platformie we wrześniu. Wśród nich jest ciąg dalszy „Emily w Paryżu” - na drugą część 4. sezonu popularnego serialu o modowych i miłosnych przygodach Emily Cooper czekało wiele osób.

Zdjęcie "Emily w Paryżu" dla wielu widzów stał się jednym z najbardziej lubianych seriali. / Netflix / materiały prasowe

Może coś z kategorii true crime? Netflix przygotował drugą odsłonę z cyklu Ryana Murphy'ego - „Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów”, czyli sprawę dwóch braci oskarżonych o brutalne morderstwo swoich rodziców w Beverly Hills w 1989 roku. A to wciąż nie wszystko, co pojawi się we wrześniu na platformie!

Zdjęcie We wrześniu Netflix doda do zasobów także coś dla fanów true crime. / Netflix / materiały prasowe

Nie zabraknie też czegoś dla fanów produkcji koreańskich. Horror „Potwór z Gyeongseongu” wraca z drugim sezonem. Gdy Chae-ok spotyka Ho-jae, człowieka zadziwiająco podobnego do Tae-sanga, na jaw wychodzą stare tajemnice. Do czego to doprowadzi?

Zdjęcie Produkcja z Korei Południowej wraca na Netflix z drugim sezonem. / Netflix / materiały prasowe

Filmy i dokumenty na Netflix we wrześniu. Są polskie produkcje

Na Netflix we wrześniu nie zabraknie też polskich produkcji. „Rozwodnicy” (z Magdaleną Popławską i Wojciechem Mecwaldowskim) ukazuje zmagania byłych małżonków z prawem kościelnym i to po ponad dwóch dekadach od wzięcia rozwodu. Emocji dostarczyć może także produkcja „Bokser” (w tej roli Eryk Kulm). Widzowie będą śledzić dążenia bohatera do zostania najlepszym pięściarzem w dziejach.

Zdjęcie We wrześniu biblioteka Netflix poszerzy się o kolejne polskie produkcje, np. „Rozwodników” z Magdaleną Popławską i Wojciechem Mecwaldowskim. / Netflix

W serwisie pojawi się też kilka dokumentów. Interesująco zapowiada się „Apollo 13: Walka o przetrwanie” Oryginalne materiały filmowe i wywiady pozwoliły odtworzyć przejmującą historię misji Apollo 13. Widzowie mogą zobaczyć, jakie starania podejmowano, by bezpiecznie sprowadzić astronautów do domu.

Zdjęcie Na Netflix trafi we wrześniu kilka dokumentów, wielu emocji dostarczyć może ten o misji Apollo 13. / Netflix

Netflix na wrzesień. Pełna lista nowości

Filmy i seriale Netflix:

Chestnut vs. Kobayashi: Mięsna wyżerka - 02/09/2024

Zostanie tylko 1: Sezon 3 - 03/09/2024

Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska - 03/09/2024

Phil Wang: Wang in There, Baby! - 03/09/2024

Outlast: Razem po wygraną: Sezon 2 - 04/09/2024

Para idealna - 05/09/2024

Apollo 13: Walka o przetrwanie - 05/09/2024

Złapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas - 05/09/2024

Selling Sunset: Sezon 8 - 06/09/2024

Disco, Ibiza, Locomía - 06/09/2024

Rebel Ridge - 06/09/2024

Hot Wheels - Na start!: Sezon 2 - 09/09/2024

Jack Whitehall: Ojcostwo z moim ojcem - 10/09/2024

Ahir Shah: Ends - 10/09/2024

The Circle - USA: Sezon 7 - 11/09/2024

Bokser - 11/09/2024

Technoboys - 11/09/2024

Wyspa miliarderów - 12/09/2024

Emily w Paryżu: Sezon 4 - Część 2 - 12/09/2024

O północy w Pera Palace: Sezon 2 - 12/09/2024

Ángel Di María: Zburzyliśmy mur - 12/09/2024

W ogień: Utracona córka - 12/09/2024

Funkcjonariusz z czarnym pasem - 13/09/2024

Sektor 36 - 13/09/2024

Brzydcy - 13/09/2024

CoComelon: Sezon 11 - 16/09/2024

Kulinarna walka klas - 17/09/2024

Tyler Henry i rozmówcy z zaświatów - 17/09/2024

Zazdrosna - 18/09/2024

Co dalej: Przyszłość oczami Billa Gatesa - 18/09/2024

Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów - 19/09/2024

Królowa łotrów - 19/09/2024

Zmierzch bogów - 19/09/2024

KLASS 95: Moc piękna - 20/09/2024

Jego trzy córki - 20/09/2024

Rozwodnicy - 25/09/2024

Pragnienie wybawienia: Sezon 2 - 26/09/2024

Nikt tego nie chce - 26/09/2024

Prawdziwy dżentelmen - 26/09/2024

Bangkok Breaking: Między niebem a piekłem - 26/09/2024

Byliśmy królami - 27/09/2024

Powstanie Lisabiego - 27/09/2024

Rez Ball - 27/09/2024

Will i Harper - 27/09/2024

Potwór z Gyeongseongu: Sezon 2 - 27/09/2024

The Great Indian Kapil Show: Sezon 2 - Wkrótce

Niewidzialna ofiara: Sprawa Elizy Samudio - Wkrótce

Tytuły na licencji:

Legion - 01/09/2024

Flash: Sezon 9 - 01/09/2024

Skazany na śmierć: Sezony 1 - 5 - 04/09/2024

Pojutrze - 08/09/2024

Wojownicze żółwie ninja - 08/09/2024

Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia - 08/09/2024

Nie! - 10/09/2024

Tomasz Pągowski. Remont U Ciebie: Sezony 1-2 - 11/09/2024

Kupione I Co Dalej?: Sezony 1-2 - 11/09/2024

Obdarowani - 15/09/2024

Resident: Sezony 1-5 - 20/09/2024

Hitman - 23/09/2024

Mężczyzna imieniem Otto - 24/09/2024

Bestia - 24/09/2024

Star Trek - 26/09/2024

W ciemność. Star Trek - 26/09/2024

Star Trek: W nieznane - 26/09/2024

Do You See What I See - 27/09/2024

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - 29/09/2024

Black Forceps: Sezon 2 The Devil Surgeon - 29/09/2024