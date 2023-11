Netflix w Polsce nie ma sobie równych. Z usługi korzystają miliony Polaków

Najnowsze zestawienie usług streamingowych w Polsce opublikowane przez media-panel nie pozostawia złudzeń. Król jest tylko jeden i nad Wisłą jest nim Netflix, który to w październiku zdeklasował całą konkurencję. Ilu użytkowników tej platformy VoD mamy w kraju?

Netflix w Polsce na pierwszym miejscu usług VoD

Netflix jest jedyną usługą streamingową w Polsce, która przebiła barierę 10 mln realnych użytkowników. To oznacza, że z tej platformy VoD w kraju korzysta ponad 34 proc. rodzimych internautów. Przy okazji dowiadujemy się, że Polacy spędzają w tym serwisie 5 h 21 m i 10 s. To daje blisko 49 proc. udział czasowy w całej kategorii. Jest to wynik, który inni z pewnością mogą pozazdrościć.

Reklama

Jest to o tyle ciekawe, że Netflix niedawno zrobił porządki z użytkownikami współdzielącymi konta ze znajomymi. Jednak względem września platforma w Polsce pozyskała kilkaset tys. nowych oglądających. Spadł jednak średni czas spędzany na oglądaniu, ale nieznacznie, bo tylko o kilkanaście sekund.

Na drugim miejscu plasuje się Disney+. Ta platforma w zeszłym miesiącu mogła pochwalić się wynikiem w postaci ponad 3,7 mln użytkowników i średnim czasem na poziomie blisko 2,5 h. Trzecie miejsce okupuje rodzimy Player z prawie 3 mln użytkowników i lepszym czasem 3h 14 m i 3 s. Zestawienie pierwszej dziesiątki widać w załączonej niżej tabeli.

Zdjęcie Netflix wśród usług VoD w Polsce nie ma sobie równych / media-panel.pl / materiały prasowe

Sukces platformy nie jest przypadkowy

Netflix zdaje sobie sprawę ze sporego zainteresowania ze strony polskich użytkowników i dlatego inwestuje w produkcje, które przyciągają ich przed ekrany. To sprawiło, że klienci chcą pozostać dłużej. Ponadto platforma ma w ofercie bardzo zróżnicowane treści, które trafiają w gusta różnych osób.

Disney+ z kolei stawia na treści dla całej rodziny, co również zapewnia mu spore zainteresowanie wśród rodzimych użytkowników. Pamiętajmy jednak, że w drodze są podwyżki opłat, które zaserwują nam wkrótce różne platformy streamingowe i to może wpłynąć na nieco inny rozkład zainteresowania poszczególnymi usługami VoD w kolejnych rankingach, z którymi będziemy mogli zapoznać się za jakiś czas.