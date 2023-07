Niezwykła podróż z Hobbitem! Lipiec 2023 na HBO Max

1 lipca 2023 roku na platformie pojawiła się znana trylogia, czyli "Hobbit: Niezwykła podróż", "Hobbit: Pustkowie Smauga" oraz "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", jeżeli zatem fantasy i świat Tolkiena to nasz konik, to szykują nam się długie godziny oglądania.

Na HBO Max dostępna jest już również komedia romantyczna "I że Ci nie odpuszczę" — nie, nie, to nie literówka — mamy tutaj bowiem intrygę i element zemsty — bogaty mężczyzna traci pamięć, a że był winny pieniądze... Kobieta, której jest dłużny, postanawia wmówić mu, że jest jej mężem oraz ojcem trójki jej dzieci.

Jeśli jednak komedie nie są naszym ulubionym gatunkiem filmowym, być może będziemy mieli ochotę na coś bardziej na poważnie... Już wkrótce będziemy też mogli obejrzeć dwie ciekawe produkcje dokumentalne: "Milioner poszukiwany", w którym dowiemy się o trwających już 10 lat poszukiwaniach właściciela losu na loterię o wartości niemal 5 milionów euro, oraz "Ostatnie zamówienie" o seryjnym mordercy z początku lat 90.

7 lipca 2023 w serwisie pojawi się także film "Jesteś jak ja", dzięki któremu poznamy historię kobiety, która została niesłusznie oskarżona o bycie pierwszą samobójczą zamachowczynią w Europie.

Pierwsza połowa lipca przyniesie też nowe odcinki bardzo popularnej produkcji, jaką jest serial "I tak po prostu...", czyli kontynuacja "Seksu w wielkim mieście". Jak wygląda życie Carrie, Mirandy i Charlotte po pięćdziesiątce? Na pewno emocjonująco. Poza tym w serwisie pojawią się także kolejne odcinki innych seriali, które również cieszą się zainteresowaniem oglądających.

Jeżeli w lipcu będziemy mieli raczej ochotę na klasykę, być może ucieszy nas fakt, że na platformę trafi "Terminator 3: Bunt maszyn". To oczywiście nie wszystko, co pojawi się w serwisie, a HBO Max zdecydowanie postarało się o to, aby każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.

Co nowego na HBO Max w lipcu 2023? Lista

Summer Camp Island V, odc. 1-15.

Malowanie z Johnem III, odc. 5.

I że Ci nie odpuszczę.

Hobbit: Niezwykła podróż.

Hobbit: Pustkowie Smauga.

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii.

Spójrz na mnie.

Irlandzkie pożegnanie.

Balaur.

Ciche echo.

Wyznania Frannie Langton, odc. 1-4. 2 lipca 2023

Stworzenia boże. 2 lipca 2023

W proch się obrócisz. 2 lipca 2023

Z ulicy. 2 lipca 2023

Idol, odc. 5. 3 lipca 2023

Prawi Gemstonowie III, odc. 4. 3 lipca 2023

Przygoda. 3 lipca 2023

Mamma Roma. 3 lipca 2023

Czerwona pustynia. 3 lipca 2023

Polowanie. 3 lipca 2023

Umberto D. 3 lipca 2023

Głęboka czerwień. 3 lipca 2023

Eric Andre Show VI, odc. 9-10. 5 lipca 2023

Rycerze Gotham, odc. 13. 6 lipca 2023

Mayans M.C. V, odc. 7. 6 lipca 2023

Rap Battlefield II, odc. 1-9. 6 lipca 2023

I tak po prostu... 2, odc. 4. 6 lipca 2023

Wojownik III, odc. 4. 6 lipca 2023

Shaun White: król snowboardingu, odc. 1-4. 6 lipca 2023

Wymarzone samochody Roberta Downeya Juniora, odc. 5-6. 6 lipca 2023

30 nocy z moją eks. 6 lipca 2023

She's the One. 6 lipca 2023

Na planie XX, odc. 27. 7 lipca 2023

Milioner poszukiwany, odc. 1-3. 7 lipca 2023

Capote. 7 lipca 2023

Linoleum. 7 lipca 2023

Jesteś jak ja. 7 lipca 2023

Ninjago IV, odc. 13-30. 8 lipca 2023

Malowanie z Johnem III, odc. 6. 8 lipca 2023

Terminator 3: Bunt maszyn. 8 lipca 2023

Nolly, odc. 1-3. 9 lipca 2023

Ogród z brązu, odc. 1-8. 9 lipca 2023

Ogród z brązu II, odc. 1-8. 9 lipca 2023

Ogród z brązu III, odc. 1-8. 9 lipca 2023

Last call, odc. 1. 10 lipca 2023

Prawie Gemstonowie III, odc. 5. 10 lipca 2023

Superman i Lois III, odc. 1-13. 11 lipca 2023

Cudotwórcy IV, odc. 1. 11 lipca 2023

Mayans M.C. V, odc. 8. 13 lipca 2023

I tak po prostu... II, odc. 5. 13 lipca 2023

Wojownik III, odc. 5. 13 lipca 2023

Pełne koło, odc. 1-2. 13 lipca 2023

Bliźniaczki. 13 lipca 2023

Time Zone, odc. 1-8. 14 lipca 2023

Na planie XX, odc. 28. 14 lipca 2023

Piosenka o miłości. 14 lipca 2023

Amerykańska rzeź. 14 lipca 2023

Zła kobieta. 14 lipca 2023

Zatroskany obywatel. 14 lipca 2023

Niech żyje Leonora! 14 lipca 2023

Thamas & Friends: The Mystery of Lookout Mountain. 15 lipca 2023