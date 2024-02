Nowości HBO Max na luty. Na liście sporo nowych filmów!

Luty 2024 r. przynosi w HBO Max sporo nowości. Tym razem są to przede wszystkim filmy, których jest naprawdę sporo i każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie. Rzućmy sobie okiem na najciekawsze premiery, które w najbliższych dniach odbędą się w popularnej usłudze streamingowej.

Nowe filmy w HBO Max na luty 2024

HBO Max wprowadza w lutym wiele nowych filmów. Na uwagę z pewnością zasługują Człowiek Widmo prezentujący naukowców odkrywających, jak uczynić ludzi niewidzialnymi, thriller Bestie, Daredevil opisujący historię Matta Murdocka mieszkającego w świecie nocy czy Elle — intrygujący film twórcy Nagiego instynktu.

Reklama

W lutym 2024 r. do HBO Max powraca również serial Tokyo Vice z drugim sezonem. Ponadto na widzów czekają wielokrotnie nagradzany Pohamuj entuzjazm XII oraz Cała prawda o Jimie. Warto też wspomnieć o filmach dokumentalnych. Na liście nowości są Niepokonana Tatiana Suarez, Pyszne historie oraz Nazywali go Mostly Harmless. Pełny wykaz produkcji wraz z datami premiery znajduje się poniżej.

Nowości na luty 2024 w HBO Max z datami premiery

1 lutego

Na szlaku odkryć, odc. 5-6

Pyszne historie, odc. 1-6

Randki pań Delaney

Wielki wybuch

Wózek

Córka łowcy głów

Cichy gwizd

Niepokonana Tatiana Suarez

2 lutego

Na planie XXI, odc. 5

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace II, odc. 1-6

Kowboj Bebop: Pukając do nieba bram

Człowiek Widmo

Bestie

Bez litości 3: Ostatni rozdział

Zjawa

Daredevil

Elektra

Animalia

Bańka

Władca mrówek

Destrukcja

3 lutego

Hero Inside, odc. 3-11

4 lutego

Meet the Batwheels, odc. 18-24

5 lutego

Detektyw IV, odc. 4

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 1

Opowieści kanterberyjskie

Dekameron

8 lutego

Tokyo Vice II, odc. 1-2

Na szlaku odkryć, odc. 7-8

Gdzieś w Queens

Nazywali go Mostly Harmless

9 lutego

Na planie XXI, odc. 6

Space Oddity

Obietnice

Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret

Brutalny upał

Elle

Azyl

Jak wysadzić rurociąg

Przeklęci nie płaczą

10 lutego

Thomas & Friends, odc. XXVI, odc. 27-52

Detektyw IV, odc. 5

11 lutego

Ninja Kamui, odc. 1

12 lutego

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 2

15 lutego

Tokyo Vice II, odc. 3

Cała prawda o Jimie, odc. 1-4

Amore na zawsze

Niespokojni