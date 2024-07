Nowości Max na drugą połowę lipca. Kultowy horror i mnóstwo innych nowości

Połowa lipca za nami, więc to jest ten moment, kiedy Max informuje o premierach na drugą część miesiąca. Serwis cieszy się gigantyczną popularnością w Polsce, zatem sprawdźmy, co tam ciekawego wleci do ich biblioteki. Już 19 lipca odbędzie się premiera głośnego dokumentu "Cień komendanta", który opowiada historię Rudolfa Hössa. Był to komendant, który zarządzał obozem Auschwitz. Twórcy przyglądają się jego spadkobiercom i temu, z czym rodzina musi się borykać do dzisiaj.

Nowości Max w lipcu 2024. Co warto zobaczyć?

Ten okres przyniesie nam głównie premiery filmowe, których serwis wrzuci całkiem pokaźną paczkę. Spragnieni romantycznych tytułów docenią z pewnością film "Teraz cię kocham", który prezentuje historię Anny i Thomasa, próbujących pogodzić uczucia z marzeniami. Jeśli jednak wasza druga połówka woli coś bardziej konkretnego to wrzucajcie na ekran "Van Helsinga", legendarnego łowcę potworów, który stawia czoła Draculi.

"Wrogowie publiczni" to już kinowa klasyka i prawdziwe, gangsterskie kino. Fabuła osadzona w latach 30. ubiegłego wieku to opowieść o jednym z najsłynniejszych gangsterów, Johnie Dillingerze. Fani superbohaterów natomiast otrzymają "Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy, cz. 2", czyli kolejne przygody członków bohaterskiej Ligi.

Lipcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 lipca)

16 lipca

Signs of a Psychopath VII, odc. 1-9

Jaws vs Leviathan

17 lipca

Real Time Crime II, odc. 1-10

Black Widower: The Six Wifes of Thomas Randolph, odc. 1-3

Alien Sharks: Ghosts of Japan

18 lipca

Teraz cię kocham

Great White Serial Killer: Sea of Blood

19 lipca

Kraina barbarzyńców

Wszyscy bogowie w niebie

Piękny Wschód

Powrót do Seulu

Zakładnik z Wall Street

Wrogowie publiczni

Patrz, jak kręcą

Anton Palzer: Breaking the Cycle

600 LB Shark

Cień komendanta

25 lipca

Sekrety małych mieszkań

Powiedz mi wszystko II, odc. 1-6

26 lipca

Lethally Blonde, odc. 1-6

Czasem myślę o umieraniu

Chemia

Filiżanka kawy i nowe buty

Van Helsing

Miłość i rewolucja

Dusiciel z Bostonu

Chłopiec z niebios

27 lipca

Do końca nocy