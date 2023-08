Na Disney Plus trafi tytuł, który już po opublikowaniu zwiastuna wzbudził wiele emocji. Jest to pozycja niepozorna, bo chodzi o "Małą Syrenkę". Oceny filmu są bardzo różne i zdaje się, że niezasłużone — na szczęście dzięki temu, że aktorska wersja kultowej animacji o syrence Ariel pojawi się na platformie, każdy widz będzie mógł samodzielnie stwierdzić, co sądzi o castingu czy samej realizacji historii.

Jeśli lubicie klimatyczne produkcje z charakterystycznymi, silnymi postaciami, a przy okazji interesują was sprawy kryminalne, "Justified: Miasto strachu" to serial dla was. Trzeba jedynie uprzedzić, że jeśli będziecie mieli ochotę obejrzeć film czy serial wypełniony słonecznym kadrami, bo przygnębiać was będzie wrześniowa pogoda, to... cóż, szukajcie dalej, bo "Miasto strachu" kolorystycznie przypomina "Zmierzch".

Już 22 września na Disney Plus pojawi się pozycja idealna dla fanów thrillerów psychologicznych i... science-fiction. Nie będzie to taki typowy thriller, a "Nie ocali cię nikt" powinien wyjątkowo przypaść do gustu tym, którzy zastanawiają się nad kwestią obecności cywilizacji pozaziemskiej.

Jeżeli lubicie oglądać treści przyrodnicze, Disney ma coś dla was. Już od 13 września na platformie będzie można obejrzeć serial "Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska". Jedno jest pewne — możemy się spodziewać niespodziewanego, a ekipa filmowa zrobi wszystko, by ukazać nam kulisy codziennego życia niezwykłych zwierząt. Chcecie odpocząć albo po prostu zerknąć na coś przy śniadaniu? To serial dla was.

Poza wymienionymi już tytułami oraz tymi, które zostały umieszczone na liście, warto pamiętać również o tym, że co tydzień na platformie pojawiają się nowe odcinki popularnych seriali. Mówimy tu o całkowitej nowości, czyli tytule "Ahsoka", ale i o "Zbrodni po sąsiedzku", "Bleach: Thousand Year Blood War", a to nie wszystko.

Co nowego na Disney Plus we wrześniu 2023? Lista

Mała syrenka. 6 września 2023

Ja jestem Groot. 6 września 2023

Justified: Miasto strachu. 6 września 2023

Grey's Anatomy: Chirurdzy — 19 sezon. 6 września 2023

9-1-1 — 6 sezon. 6 września 2023

Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska. 13 września 2023

Ta druga dziewczyna. 13 września 2023

Lang Lang i Disney. 15 września 2023

Zauroczenie. 20 września 2023

U nas w Filadelfii — sezon 16. 20 września 2023

Nie ocali cię nikt. 22 września 2023

Naiwniak — sezon 2. 27 września 2023

The Kardashians — sezon 4. 28 września 2023