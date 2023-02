Pornhub na Netflix w marcu. Tego jeszcze nie było!

Streaming

Marzec 2023 coraz bliżej, czas zatem na zapowiedzi premier nadchodzącego miesiąca na Netflixie. Co trafi na popularny serwis streamingowy? Zobaczymy dużo seriali, między innymi już 7 sezon "Riverdale" oraz drugą część 4 sezonu lubianej produkcji "Ty" i kilka... ciekawych dokumentów. Są to "Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba" oraz "Fenomen" o WOŚP-ie. Znajdziemy też polski film "Dzisiaj śpisz ze mną", który oglądać będziemy mogli już od 1 marca. Co jeszcze przykuje naszą uwagę?

Zdjęcie Netflix na marzec 2023. Co obejrzeć w nadchodzącym miesiącu? / ©hamara/123RF.COM / 123RF/PICSEL