SkyShowtime nie miało łatwego startu. Na polskim rynku swoje miejsce wyraźnie zaznaczyły już konkurencyjne platformy, których oferta jest bardzo bogata.

Trzeba jednak przyznać, że bardzo rozsądnie pojawił się wraz z atrakcyjną promocją, w ramach której, jeżeli udało nam się założyć w określonym czasie konto, mamy dostęp do platformy za połowę ceny.

Kolejnym dobrym ruchem jest publikowanie produkcji, które możemy obejrzeć tylko w tym serwisie. Co zatem nowego obejrzymy w SkyShowtime w czerwcu?

"Warszawianka" w SkyShowtime. Polski serial w czerwcu

Borys Szyc jako Franek Czułkowski, czyli "Czuły", w "Warszawiance" ukaże nam losy czterdziestoletniego playboya, który walczy z rzeczywistością, poszukując tym samym sensu swojego istnienia (czyli to, co robimy codziennie z różnym skutkiem). Co istotne, jest to serial na podstawie scenariusza pisarza, Jakuba Żulczyka, który udowodnił nam już, że wie, jak zrobić dobrą produkcję, zapewniającą świetne wrażenia z oglądania.

Pierwszy oraz drugi odcinek serialu dostępny będzie od 19 czerwca, natomiast kolejne będą się już pojawiać co tydzień. Przewidziano 11 odcinków w sezonie.

Ważna pozycja — film "Jednym głosem"

W czerwcu na platformie pojawi się także ważny tytuł, czyli "Jednym głosem". Oglądać go będziemy mogli od 23 czerwca i jest to film, w którym zobaczymy pracę dziennikarek "New York Timesa" (Carey Mulligan i Zoe Kazan odegrają role Megan Twohey i Jodi Kantor), które ujawniły prawdę na temat przemocy seksualnej w Hollywood. Ich publikacja zapoczątkowała ruch #MeToo i przerwała milczenie dotyczące przestępstw, jakich dopuścił się amerykański producent filmowy i przestępca seksualny Harvey Weinstein.

Nowości w czerwcu 2023 na SkyShowtime. Lista premier

Listę nowości na czerwiec 2023, które ukażą się już wkrótce na SkyShowtime, możemy podzielić na dwie części. W pierwszej znajdziemy premiery filmów oraz seriali, w drugiej natomiast umieścić można kontynuacje seriali, które już dobrze znamy.

Czerwiec 2023. Premiery na SkyShowtime

Success. 2 czerwca 2023

Bros. 3 czerwca 2023

Ruxx. 9 czerwca 2023

Star Trek: Strange New Worlds. 16 czerwca 2023

Warszawianka. 19 czerwca 2023

Jednym głosem. 23 czerwca 2023

Czerwiec 2023. Kontynuacje seriali na SkyShowtime

A Town Called Malice. 1 sezon

Czech it Out! 1 sezon

Fatal Attraction. 1 sezon

Grease: Rise of the Pink Ladies. 1 sezon

Hackerville. 1 sezon

Prawo i porządek. 22 sezon