Spotify na Androida otrzymuje nowe widżety. Do wyboru kilka opcji

Spotify to bezapelacyjnie najpopularniejsza platforma streamingowa, która jest dostępna w postaci aplikacji na różne platformy. Wśród nich są także telefony z oprogramowaniem Android oraz iOS. Szwedzi przygotowali nową funkcję dla użytkowników pierwszej z wymienionych. Są to nowe widżety.

Nowe widżety w Spotify na Androida

Poprzednio widżety ze Spotify na Androida zostały odświeżone w 2021 r. Po dwóch latach przyszedł czas na kolejny lifting. Co się zmieniło? Tym razem Szwedzi przygotowali funkcyjne elementy, które można umieszczać na ekranie głównym i do wyboru jest kilka opcji.

Największy wymiar widżetu to siatka 5×2, a najmniejszą jest 3×2. W przypadku tego ostatniego widać jedynie odtwarzaną zawartość bez kontrolek sterowania czy rekomendacji muzyki do słuchania. Pojawiają się one dopiero po wyborze większych siatek. Poszczególne widać na załączonych niżej zrzutach ekranowych udostępnionych przez serwis 9to5Google.

Zdjęcie Nowe widżety z aplikacji Spotify na Androida / 9to5google / materiał zewnętrzny

Nowością jest dolny rząd z rekomendacjami, które są dobierane na podstawie nawyków słuchania. Znajduje się tu pięć propozycji i mogą to być albumy, playlisty, podcasty czy audiobooki. Dotknięcie jednej z nich powoduje uruchomienie aplikacji Spotify z rekomendowaną treścią, ale nie zostanie ona automatycznie odtworzona i trzeba zrobić to ręcznie. Nowe widżety wprowadzają także odświeżone kontrolki do sterowania odtwarzaczem, które zostały lepiej rozmieszczone. Ponadto prezentowana grafika albumu jest większa.

Spotify podniosło ceny

Warto dodać, że Szwedzi niedawno ogłosili podwyżki cen subskrypcji Spotify Premium. Na wielu rynkach dostęp podrożał, ale zmiany nie objęły Polski. Wzbudziło to pewne kontrowersje i część użytkowników postanowiła zrezygnować z planu. Na szczęście nie odbyło się to w masowej skali. Wzrost cen był tłumaczony przez firmę chęcią zapewnienia platformie rozwoju.

Pamiętajmy również, że ze Spotify można korzystać za darmo. Dostępny jest bezpłatny plan, który daje dostęp do bazy z muzyką oraz części funkcji aplikacji, ale w zamian użytkownicy godzą się na reklamy. Poza tym nie mogą pobierać muzyki do słuchania w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem.



