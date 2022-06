Serial Stranger Things cieszy się popularnością nie tylko wśród współczesnych 30 i 40-latków, ale także wśród najmłodszych, wszak produkcja opowiada przygody nastolatków. Teraz czas na drugą część czwartego sezonu serialu, a premiera już w piątek.

Stranger Things - o czym opowiada?

Stranger Things to opowieść o grupce młodocianych przyjaciół (Mike, Jedenastka, Licas, Will i Dustin) mieszkających w Hawkins. Pewnego dnia jeden z ich kumpli znika bez śladu, a rodzina i przyjaciele rozpoczynają poszukiwania. Szybko okazuje się, że Hawkins kryje po drugiej stronie mroczny świat, który przenika do ich miasteczka. I tak rozpoczynają się przygody nieustraszonej paczki, która nie boi się niczego.

Za produkcję odpowiadają Bracia Duffer, którzy zdobyli szereg nagród za ten tytuł. Na premierę czwartej części musieliśmy czekać dość długo, a wszystko za sprawą opóźnień z powodu pandemii koronawirusa. Fani jednak doczekali się pierwszej odsłony czwartego sezonu kilka tygodni temu. Premiera drugiej części już 1 lipca na Netflix.

Na platformie dostępne są wszystkie poprzednie sezony Stranger Things, a także odcinki specjalne i wywiady z twórcami. Warto więc prześledzić poprzednie odcinki przed podejściem do najnowszej części. Fabuła jest bardzo powiązana, a także wielowątkowa, co też pozwoli na uporządkowanie wszystkich historii opowiadanych w serialu.

Netflix w Polsce jest jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych. Ostatnio jednak platforma Disney+, która zadebiutowała 14 czerwca 2022 roku, zaczyna deptać po piętach gigantowi. Najtańszy abonament Netflixa można aktualnie zakupić w cenie 29 złotych miesięcznie. W zamian dostajemy dostęp do wszystkich produkcji, jednak w rozdzielczości 720p. Jakość HD dostępna jest w pakiecie wyższym w cenie 43 złote miesięcznie, a pakiet najwyższy za 60 złotych miesięcznie, oferuje nam jakość 4K.

Reklamy na Netflix?

Ostatnio jednak sporo mówi się o możliwym wprowadzeniu reklam na Netflix, co byłoby dość rewolucyjnym posunięciem. Oficjalnie już zostało to potwierdzone podczas jednego ze spotkań organizacyjnych władz Netflixa. Pojawiłby się wtedy zupełnie nowy pakiet abonamentowy w cenie około 2-3 dolarów miesięcznie. W zamian za dość niską cenę użytkownicy musieliby liczyć się z przerwami reklamowymi w trakcie seansu. Według niepotwierdzonych informacji taka zmiana może pojawić się już w czwartym kwartale 2022 roku.