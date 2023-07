Czy warto mieć Netflix? Ostatnio wszyscy pytają tylko o jedno

Spis treści: 01 Ile kosztuje Netflix na miesiąc?

02 Jak założyć konto na Netflix?

03 Jak współdzielić konto Netflix?

04 Jak zrezygnować z Netflix i wyłączyć go raz na zawsze?

05 Jak pobrać aplikację Netflix?

06 Jak zalogować się do Netflixa?

07 Jak oglądać Netflix na telewizorze?

08 Jak pobrać serial z Netflixa?

09 Czy Netflix może być za darmo?

10 Co warto obejrzeć na Netflix? Tajne kody

11 Jakie są najlepsze seriale i najlepsze filmy na Netflix?

12 Czy na Netflix są polskie filmy i seriale?

Ile kosztuje Netflix na miesiąc?

Netflix oferuje użytkownikom trzy różne plany do wyboru:

Podstawowy

Standard

Premium

Każdy z nich zapewnia dostęp do takiego samego katalogu filmów i seriali, ale różnią się one liczbą ekranów, na których można jednocześnie korzystać z serwisu, liczbą telefonów lub tabletów, na które można pobierać materiały oraz jakością wyświetlanych treści.

Ile kosztuje Netflix na miesiąc i rok oraz czym różnią się poszczególne plany?

Netflix: cena 2023 i pakiety Plan Netflix Cena i funkcje Podstawowy 29 zł

Jakość HD (720p)

Oglądanie na jednym ekranie

Pobieranie na 1 urządzenie Standard 43 zł

Jakość Full HD (1080p)

Oglądanie na dwóch ekranach jednocześnie

Pobieranie na 2 urządzenia

Opcja dodania 1 użytkownika, z którym nie mieszkasz Premium 60 zł

Jakość Ultra HD (4K)

Oglądanie na czterech ekranach jednocześnie

Pobieranie na 6 urządzeń

Opcja dodania 2 użytkowników, z którymi nie mieszkasz

Dźwięk 3D Netflix

Jak założyć konto na Netflix?

Założenie konta w serwisie Netflix jest bardzo proste, ale nieco różni się w zależności od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać. W przypadku urządzeń z systemem Android, iOS oraz komputera, należy wejść na stronę Netflixa. Potem trzeba wybrać interesujący plan (zawsze jest możliwość zmiany na wyższy lub niższy), podać adres e-mail i hasło, wybrać metodę płatności i gotowe!

Zdjęcie Filmy i seriale w aplikacji Netflix można oglądać na różnych urządzeniach: telewizorach, smartfonach, tabletach, konsolach.

W przypadku telewizorów Smart, dekoderów i innych odtwarzaczy multimedialnych (np. konsoli Xbox), gdzie aplikacja Netflix najczęściej jest już zainstalowana, zaczynamy od podania adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Netflix wyśle wiadomość z łączem potrzebnym do kontynuowania rejestracji.

Po jego kliknięciu postępujemy już dokładnie tak samo jak w przypadku smartfonów i komputerów.

Jak współdzielić konto Netflix?

Netflix do niedawna pozwalał w najwyższym planie Premium na jednoczesne korzystanie z usługi na czterech różnych urządzeniach.

Wiele osób wykorzystywało też możliwość, żeby dzielić Netflixa z rodziną i przyjaciółmi, tworząc osobne profile w usłudze i dzieląc się opłatą 60 złotych. Netflix oficjalnie nie zalecał takiego rozwiązania, a w regulaminie był zapis, że dzieleni konta jest możliwe tylko w zakresie gospodarstwa domowego.

Do maja 2023 roku serwis nie robił nic, żeby zablokować proceder współdzielenia konta. Ale koniec tego dobrego. Teraz do pakietu Standard można legalnie dodać jednego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, a do pakietu Premium dwóch. Nie ma nic za darmo - jedna osoba extra to koszt 9,99 zł.

Podsumowując. Pakiet Standard za 43 zł i dodatkowe 9.99 zł daje dostęp dwóm osobom (26,50 zł na głowę). Opcja Premium za 60 zł i dodatkowe 19,98 zł daje dostęp trzem osobom (26,66 zł na głowę). Wygląda na to, że księgowi w Netflixie wszystko dokładnie przeliczyli.

Czy można obejść zabezpieczenia Netflixa? Na krótką metę jest to możliwe. Internauci upodobali sobie szczególnie opcję "Podróżuję". Wymusza ona na użytkowniku wprowadzenie kodu tymczasowego otrzymanego e-mailem. Jest on ważny przez 15 minut. Ale i nadużywanie tej opcji Netflix przewidział serwując niektórym osobom komunikat "Wyczerpano wszystkie kody tymczasowe".

Jak zrezygnować z Netflix i wyłączyć go raz na zawsze?

Sposób rezygnacji z Netflixa jest bardzo prosty. Musisz zalogować się na stronie internetowej albo wejść do aplikacji.

Wybierasz opcję "Konto", przechodzisz do zakładki "Członkostwo i rozliczenia". Tam jest opcja "Anuluj członkostwo".

Łatwo nie będzie. Netflix zapyta czy chcesz wyłączyć Netflix na stale, czy tylko zmienić plan na niższy. Usługa zostanie wyłączona albo zmieniona w dniu miesiąca, w którym zazwyczaj pobierana jest opłata.

Jak pobrać aplikację Netflix?

Masz już konto, ale chcesz korzystać z Netflixa na smartfonie, tablecie albo komputerze. Aplikację możesz pobrać ze sklepu internetowego dedykowanego systemowi operacyjnemu, z jakiego korzystasz (Sklep Play dla Androida, AppStore dla iOS, Windows Microsoft Store dla Windowsa.

Wchodzisz do sklepu, wpisujesz Netflix w wyszukiwarkę, klikasz pobierz, a następnie uruchamiasz aplikację i logujesz się.

W przypadku pozostałych urządzeń: konsol, telewizorów czy odtwarzaczy multimedialnych, aplikacja jest najczęściej fabrycznie zainstalowana i nie trzeba jej pobierać - jeśli nie, postępujesz dokładnie tak samo jak przy innych urządzeniach, czyli idziesz do dedykowanego sklepu z aplikacjami, wyszukujesz Netflixa i pobierasz.



Jak zalogować się do Netflixa?

Jeśli chcesz korzystać z Netflixa na komputerze z poziomu przeglądarki internetowej, wchodzimy na stronę netflix.com i klikasz czerwony przycisk Zaloguj. Następnie wpisujesz nazwę użytkownika i hasło.

W przypadku urządzeń z zainstalowaną aplikacją Netflix, wystarczy ją uruchomić. System zapamiętuje dane logowania użytkownika, żebyśmy nie musieli ich wpisywać za każdym razem.



Jak oglądać Netflix na telewizorze?

Na telewizorach Smart najczęściej jest do dyspozycji fabrycznie zainstalowana aplikacja Netflix albo możliwość jej pobrania.

W takim wypadku wystarczy uruchomić aplikację, zarejestrować konto lub zalogować się (jeśli już je mamy). Następnym razem aplikacja automatycznie nas zaloguje. Coraz więcej telewizorów czy przystawek posiada też dedykowany przycisk Netflix na pilocie, który przyspiesza uruchamianie usługi. Jeśli korzystamy ze starszego telewizora, który nie ma dostępu do funkcji Smart, sprawa też nie jest stracona, ale w takim wypadku musimy dokupić specjalną przystawkę w stylu Google Chromecast, którą podłączamy do telewizora za pomocą złącza USB.

Daje ona dostęp do wielu różnych aplikacji, dostępnych na komputerach, smartfonach czy tabletach, w tym aplikacji Netflix.

Zdjęcie Część telewizorów ma dedykowany przycisk do uruchamiania aplikacji Netflix / 123RF/PICSEL

Jak pobrać serial z Netflixa?

Netlfix to usługa do strumieniowania filmów i seriali. Gdy jesteśmy w zasięgu internetu, wtedy możemy bez problemu korzystać z aplikacji. Problem pojawia się, gdy jedziemy na wakacje, a internet w roamingu to spory wydatek.



Tu z pomocą przychodzi możliwość pobrania filmu, serialu lub programu w domu tak, by obejrzeć je na smartfonie, tablecie czy laptopie. Jak to zrobić? Wyszukujesz interesujący tytuł w bibliotece Netflixa i sprawdzasz, czy wyświetla się przy nim ikona pobierania (strzałka w dół). W przypadku seriali każdy odcinek trzeba pobrać osobno, wyjątkiem są urządzenia z Androidem, gdzie jest opcja pobrania całego sezonu.

Możemy w ten sposób pobrać do 100 plików, więc możemy się cieszyć ulubionymi filmami i serialami nawet przy dłuższej przerwie w dostępie do sieci. Aby obejrzeć pobrane tytuły, należy się zalogować do aplikacji, wybrać opcję Pobrane pliki i dotknąć ikony odtwarzania.

Czy Netflix może być za darmo?

Netflix zrezygnował z darmowego okresu próbnego w Polsce, więc aby skorzystać z biblioteki dostępnych filmów i seriali, należy założyć konto. W niektórych krajach pojawiła się także opcja Netflixa z reklamami. Jest ona najtańsza, ale nie darmowa.



Co warto obejrzeć na Netflix? Tajne kody

Netflix wykorzystuje specjalne algorytmy, które na podstawie obejrzanych filmów i serialu podpowiadają użytkownikom propozycje dopasowane do ich preferencji. Niestety nie jest to system idealny i często z oczu znikają nam tytuły, które chcielibyśmy obejrzeć, dobrze więc regularnie przeglądać ofertę różnych kategorii, a nie tylko podpowiedzi na stronie głównej. Żeby jednak nie tracić czasu, możemy szybko wyszukiwać filmów według kategorii, wpisując specjalne “tajne" kody Netflix.

Aby z nich skorzystać, należy wpisać w adresie przeglądarki "netflix.com/browse/genre/xxxx", a w miejsce "xxxx" wstawić wybrany kod, tj.:

2125 - Filmy akcji i przygodowe o tematyce wojskowej

43040 - Komedie akcji

46576 - Klasyczne filmy akcji i przygodowe

5475 - Komedie romantyczne

8711 - Horrory

7424 - Anime

10702 - Filmy szpiegowskie

43048 - Thrillery akcji

1492 - Science Fiction

8933 - Thrillery

Jakie są najlepsze seriale i najlepsze filmy na Netflix?

Biblioteka Netflixa rośnie z miesiąca na miesiąc, więc każdy znajdzie w niej filmu i seriale dla siebie, niezależnie od ulubionego gatunku. Na początku przygody warto jednak sprawdzić największe hity platformy, jak seriale:

Czy na Netflix są polskie filmy i seriale?

Tak, w aplikacji Netflix są polskie filmy i seriale. Zgodnie z polityką serwisu, pojawia się w nim coraz więcej produkcji regionalnych, a Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem.

W bibliotece znajdziemy zarówno hity znane z kinowych ekranów, jak "Zimna wojna", jak i takie przygotowane na zamówienie platformy: serial "Wielka woda" o powodzi z 1997 roku, "Pan Samochodzik i Templariusze", "Dzień Matki" czy "Broad Peak"