Święta z Netflix, Disney Plus i HBO Max. Co obejrzeć 24, 25 i 26 grudnia?

Weszliśmy właśnie w świąteczny okres, a to oznacza czas spędzony w domu, z rodziną i najbliższymi. Nie zawsze jednak siedzenie za stołem jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego po spacerze cześć z nas zasiada przed telewizorem z zamiarem obejrzenia czegoś. Skacząc po kanałach, natrafiamy zazwyczaj na powtórki produkcji sprzed wielu już lat, z kultowym Kevinem, który sam został w domu.

Jeśli chcemy obejrzeć coś bardziej świeżego, rodzi się wtedy pytanie: "ale co?". Szukanie w serwisach streamingowych czegoś na ostatnią chwilę zazwyczaj przynosi więcej nerwów niż pożytku. Spieszymy więc z pomocą i przyglądamy się filmom, które idealnie nadają się na święta, a dostępne są w najpopularniejszych serwisach.

Święta z Disney Plus - jakie filmy obejrzeć?

Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta (2022)

Wideo youtube

Na początek coś dla fanów Marvela i przygód superbohaterów spod szyldu Avengersów. Tym razem Strażnicy Galaktyki wyruszają na Ziemię. Mają nietypową misję znalezienia prezentu świątecznego dla Quilla. Prezent ten ma być jedyny w swoim rodzaju. Czy bohaterom plan ten się powiedzie?

Patrz jak kręcą (2022)

Wideo youtube

Jedna z najnowszych produkcji na Disney Plus. Film jest połączeniem szpiegowskiego klasyka z komedią. Fabuła rozgrywa się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na planie filmowym adaptacji sztuki dochodzi do zabójstwa. Za rozwikłanie zagadki bierze się znany w okolicy inspektor, a pomaga mu śliczna asystentka.

Hip-hopowy Dziadek do Orzechów (2022)

Jeśli natomiast lubicie musicale, to Hip-hopowy Dziadek do Orzechów będzie dla Was idealnym oderwaniem od świątecznego stołu. Rev Run z zespołu RUN DMC podjął się aranżacji słynnego baletu Dziadek do orzechów. Taniec i muzyka to idealne połączenie, aby spędzić niecałą godzinę przed telewizorem!

Rozczarowana (2022)

Wideo youtube

Tym razem zapraszamy was na seans typowo familijny. Jest to produkcja aktorska z elementami animacji. Film to kontynuacja kultowej produkcji Disneya z 2007 roku "Zaczarowana". Warto więc nadrobić poprzednią część, która również dostępna jest na platformie Disney Plus. "Rozczarowana" opowiada o uroczej, ale także przesadnie romantycznej Giselle z baśniowego świata Andaluzji.

Oczywiście w Disney Plus znajdziemy również klasykę:

Kevin sam w domu

Kevin sam w Nowym Jorku

Szklana pułapka - cała seria

Cud na 34. ulicy

Ja cię kocham, a ty śpisz

Opowieść wigilijna Muppetów

Co obejrzeć w święta w HBO Max?

Świąteczna tajemnica (2022)

Wideo youtube

Przegląd produkcji na święta z HBO Max zaczynamy od "Świątecznej tajemnicy". Jest to film z 2022 roku, który śmiało można zakwalifikować jako komedia familijna, zatem kategoria idealna na rodzinne święta. W filmie poznamy historię małego chłopca, który ponad wiek temu odkrył magiczne dzwonki, które należały do Świętego Mikołaja. Dzwonki zapewniały dobrobyt w mieście, jednak teraz zniknęły...

Świąteczne Harmony (2022)

Wideo youtube

Tym razem coś dla bardziej dojrzałych widzów, bo "Świąteczne Harmony" to typowa romantyczna komedia, osadzona w klimacie świątecznym. Piosenkarka Gail otrzymuje niespotykaną szansę i rusza na drugi koniec kraju. Tam planuje spełnić swoje marzenia. Wielki, wigilijny koncert, który organizowała, staje jednak pod znakiem zapytania i piosenkarka robi wszystko, aby doszedł on do skutku.

Hollywoodzkie święta (2022)

Znana w Hollywood reżyserka, Jessica, otrzymuje od przełożonych ostrzeżenie, że jej produkcja może zostać zablokowana. Bohaterka robi wszystko, aby świąteczny film powstał, a dookoła dzieje się bardzo dużo. Komedia idealna na wieczory spędzone z rodziną.

8-bitowe Święta (2021)

Wideo youtube

Przenosimy się do magicznego Chicago lat 80. ubiegłego wieku. Historia w zabawny sposób opowiada o przygodach z dzieciństwa, które każdy z nas pamięta. Bohaterem jest dziesięcioletni Jake, marzący o najnowszej konsoli do gier.

Pozostałe filmy w HBO Max:

C’mon C’mon

Dirty Dancing

U mnie wszystko w porządku

Legionista

Black Adam

Święta na farmie

Blair Witch Project

Potwory kontra obcy

Święta z Netflix - jakie filmy warto obejrzeć?

Glass Onion: Film z serii "Na noże"

Wideo youtube

Fani na pewno krzyknęli: Wreszcie! Kolejna odsłona znakomicie przyjętego filmy "Na noże" wylądowała na Netflix. Sławny na całym świecie detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, gdzie stara się rozwikłać tajemnicę, jaka otacza miliardera. Dookoła tego drugiego kręci się barwna grupa towarzyszy...

Scrooge: Opowieść wigilijna (2022)

Wideo youtube

Wyczekiwana premiera Netflix na sam początek. Opowieść o samolubnym skąpcu, Ebenezerze Scrooge. W wigilijny wieczór otrzymuje on ostatnią szansę, aby odmienić swoją przyszłość i zamknąć to, co niedobrego jest za nim.

Jeszcze przed świętami (2022)

Znakomita komedia na przedświąteczny okres. Polska produkcja opowiada o kurierce, którą sabotuje wredny kolega z pracy. Bohaterka stara się jak może, aby dostarczyć do klientów wymarzone prezenty na czas. Pomaga jej w tym tajemniczy klient.

Murderville: Kto zabił Mikołaja (2022)

Wideo youtube

Mroczne pytanie na święta: Kto zabił Mikołaja? Nienawidzący świątecznego klimatu detektyw podejmuje się rozwiązania zagadki morderstwa. Dzięki temu może... uratować święta. Znakomita obsada i humor na poziomie.

Wierzę w Mikołaja (2022)

Wideo youtube

Tym razem typowa, świąteczna komedia romantyczna. Lisa jest z Tomem od niemalże pół roku, jednak dopiero teraz odkrywa, że jej partner uwielbia święta. Ona od lat jest im przeciwna, jednak chłopak podejmuje się karkołomnego zadania zmiany jej opinii. Czy się uda?

Niewesołych świąt (2022)

Na sam koniec zostawiamy komedię, która mogłaby być koszmarem dla wszystkich, którym z klimatem świąt nie jest po drodze. Po przebudzeniu Chuy odkrywa, że przeżył cały rok, ale w pamięci zostało mu jedynie... Boże Narodzenie. I tak będzie co roku!

Pozostałe filmy na Netflix:

Noc w przedszkolu

Guillermo del Toro: Pinokio

Małżeństwo na punkty

7 kobiet i tajemnica