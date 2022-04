Astronomiczne ceny ukraińskich znaczków pocztowych z żołnierzem z Wyspy Wężowej

Takich kolejek po znaczki pocztowe nie widziano już chyba od dziesięcioleci. Co jest szczególnego w tym znaczku? Otóż to, że upamiętnia obronę Wyspy Wężowej i sławny niecenzuralny cytat skierowany do rosyjskiego okrętu wojennego. Słowa te okazały się prorocze, gdyż ten sam statek, który dokonał ataku na Wyspę i który jest na grafice, został zatopiony przez ukraińską armię.

Zdjęcie Wyjątkowe znaczki pocztowe można kupić także przez internet / Pavlo_Bagmut/ Ukrinform/Future Publishing / Getty Images