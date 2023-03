Portugalskie studio architektoniczne OODA zaproponowało w międzynarodowym konkursie ciekawy projekt na siedzibę Klan TV w Tiranie w Albanii. Budynek wygląda, jakby ktoś nieco bezładnie ułożył gigantyczne rolki filmowe w wieżę. Ma wpisywać się w dynamicznie rozwijający się krajobraz miejski i być jednocześnie nowym symbolem miasta.

Klan TV: Architektura wpisana w krajobraz

Nowy budynek powstać ma na nowym, dynamicznie rozwijającym się obszarze stolicy Albanii. Charakterystyczna bryła czerpiąca inspirację z zestawu rolek filmowych, lokalnej sztuki i wernakularnej, ponadczasowej architektury, ma stać się nową ikoną Tirany.



Siedziba Klan TV to ośmiokondygnacyjny budynek, z których pięć przypada na studia programowe. Każdy z dysków oferuje 360-stopniowy widok, obejmujący zarówno panoramę miasta, jak i piękne Góry Dynarskie. Elewacja została tak pomyślana, by wpuścić do środka jak najwięcej światła. Efektu dopełnia świetlik na dachu, który pozwala wpuścić promienie słoneczne przez wszystkie piętra po znajdującym się na dolnej kondygnacji holu. Zaprojektowano go jako wspólną przestrzeń, która służyć ma odpoczynkowi, nawiązywaniu relacji oraz możliwości swobodnej dyskusji na temat realizowanych projektów.

Zadbano również o przestrzeń wspólną, Fasada wykonana jest ze szkła strukturalnego U-Glass, co pozwala jednocześnie wpuścić światło i uzyskać pożądany wygląd.

Budynek korzysta z prośrodowiskowych rozwiązań

Wykorzystanie energii słonecznej oraz wody deszczowej jest już praktycznie standardem wśród dużych biur architektonicznych. Tak jest i w tym przypadku. Woda deszczowa może być ponownie wykorzystana zarówno przez ludzi jak i do podlewania roślin.

— Prawdziwa istota architektury pochodzi z emocji i inspiracji. Ta pozornie niekończąca się linia, niczym taśma filmowa, jest obecna na wszystkich etapach naszego projektu — opisuje studio.