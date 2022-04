Kompleks Chankillo funkcjonował jako "instrument kalendarzowy", wykorzystując słońce do określania dat i pór roku.

Ruiny obserwatorium posiadają unikalne cechy, których nie widziano nigdzie indziej na Ziemi. Stanowisko archeologiczne zawiera rząd trzynastu kamiennych wież, które usytuowane są na krawędzi wzgórza. Mogą one przypominać zęby.

Zdjęcie Ufortyfikowana Świątynia w kompleksie Chankillo / Janine Costa/AFP / Getty Images

Można tutaj także znaleźć trójścienne pozostałości po budowli, która znajduje się na szczycie wzgórza. Ruiny te zwane są Ufortyfikowaną Świątynią, obok niej znajdziemy dwa kompleksy budowlane zwane Obserwatorium i Centrum Administracyjnym.

Budowle powstały ponad 2 300 lat temu i zostały opuszczone w pierwszym wieku naszej ery

Podczas przesilenia letniego, wschód Słońca widoczny jest po prawej stronie od najbardziej wysuniętej wieży. Natomiast w czasie przesilenia zimowego Słońce wyłania się na lewo od kompleksu wież.

Równonoc jest określana, gdy Słońce zachodzi między szóstą a siódmą wieżą, jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie Wrześniowy wschód Słońca w trakcie równonocy / World Monuments Fund / Zrzut ekranu / YouTube

Wieże Chankillo zostały precyzyjnie rozmieszczone, aby obserwator stojący w odpowiednim miejscu poniżej grzbietu wzgórza, mógł określić porę roku na podstawie wschodu i zachodu słońca.

Cywilizacja, która zbudowała kompleks jest ledwo poznana ale już w tym momencie można uznać, że była ona jedną z najstarszych kultur w obu Amerykach. Schody prowadzące do każdej wieży sugerują, że miejsce to było kiedyś używane do różnego rodzaju rytuałów związanych z bóstwem Słońca.

Według archeologów kompleks w czasach swojej świetności mógł być otynkowany na żółto lub biało. Na ścianach mogły też znajdować się różnego rodzaju rysunki i odciski dłoni.

