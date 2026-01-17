Sztuczna inteligencja ma problemy z odczytaniem godziny. Jeśli chodzi o generowanie ich, radzi sobie jeszcze gorzej. Jeśli poprosisz ją o stworzenie kodu zegara, prawdopodobnie będzie to klapa. Powstała nawet strona, na której pokazane są wyniki tego polecenia w wykonaniu głównych modeli sztucznej inteligencji dostępnych na rynku - clocks.brianmoore.com. Wygląda to mniej więcej tak:

Liczby najczęściej są w niewłaściwym miejscu, a czasami poza tarczą zegara. Wskazówki mogą, ale nie muszą znajdować się w odpowiednim położeniu. Nawet zegary, które na pierwszy rzut oka wydają się całkiem sensowne, mają w sobie coś dziwnego.

- Odczytywanie czasu to bardzo ludzka rzecz, łatwa do wykonania i coś, czego uczymy się w bardzo młodym wieku - mówi autor strony, Brian Moore. - To całkiem zabawne, gdy role się odwracają - widzieć coś, co człowiek potrafi zrobić niezwykle łatwo, a komputer nie.

AI ma problem z zegarami

Według badania z 2025 roku przeprowadzonego przez Aleka Safara ludzie są w stanie odczytać godzinę na zegarach analogowych z dokładnością 89,1 proc., natomiast najskuteczniejsza sztuczna inteligencja ma dokładność zaledwie 39,4 proc. Inne badania także wykazały trudności sztucznej inteligencji ze zrozumieniem czasu za pomocą zegara analogowego.

Potencjalnym wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że w zbiorach danych nie ma wystarczającej liczby zdjęć zegarów, aby modele AI mogły się nauczyć precyzyjne odczytywać czas. Trudno jest także precyzyjnie opisać zdjęcia zegarów za pomocą języka, co jest niezbędne do ich przetwarzania przez LLM.

Dlaczego godzina 10:10 jest tak popularna w internecie?

Jeśli wyszukasz w internecie "zegarek", zauważysz, że zdecydowana większość analogowych zegarów jest ustawiona na godzinę 10:10. Powód jest dość prosty - marketingowcy i sprzedawcy uważają, że to ustawienie wskazówek czyni zegarek bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych kupujących.

Wiele zegarków na zdjęciach ma ustawioną godzinę 10:10. 123RF/PICSEL

Przez to, że tak wiele zdjęć zegarków w internecie ustawionych jest na jedną godzinę, w zbiorach danych AI większość zegarów również ma ten sam układ wskazówek. Kiedy poprosisz model sztucznej inteligencji o wygenerowanie zegara, nawet jeśli podasz mu konkretną godzinę, on często stworzy obraz z godziną 10:10. Właśnie dlatego powstała strona z zegarami AI.

- Poprosiłem generator obrazów o wygenerowanie zegara o określonej godzinie, ale zdecydowanie nie był w stanie tego zrobić - twierdzi autor strony. - Dostawałem mnóstwo zegarów 10:10, mimo że dawałem mu wiele konkretnych wskazówek.

