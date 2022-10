To było prawdziwe "wejście smoka". Elon Musk pojawił się w siedzibie głównej portalu społecznościowego Twitter, trzymając w rękach zwykłą umywalkę. Zaskoczeni pracownicy ochrony otworzyli mu drzwi, a uśmiechnięty miliarder, niosąc potężny zlew zameldował się przy recepcji. Elon Musk był ubrany w szary T-shirt i przypominał pracownika, który za chwilę zainstaluje umywalkę w jednej z łazienek siedziby koncernu.

Cała scena wejścia do siedziby Twittera została wyraźnie starannie wyreżyserowana przez miliardera. Film zamieszczony przez Elona Muska stał się natychmiast przebojem w serwisie.



Do filmu zamieszczonego na Twitterze Elon Musk dodał żartobliwy wpis "Entering Twitter HQ - let that sink in!", co można przetłumaczyć "Wejście do Twittera - niech to wryje się w pamięć!".



Zwrot w języku angielskim "sink in" użyty przez Elona Muska jest kluczem do zrozumienia, o co miliarderowi chodziło z tą umywalką. Słowo "sink" oznacza bowiem dosłownie zlew, a sformułowanie "sink in" jest tzw. idiomem często używanym w amerykańskich memach internetowych i można go przetłumaczyć jako "wryć się w pamięć" (w znaczeniu - wsiąknąć w coś). Aby rozładować atmosferę, ekstrawagancki właściciel Tesli dodał zdanie o tym, że czeka go spotkanie z wieloma wspaniałymi ludźmi w Twitterze.

Elon Musk wyraźnie osiągnął zamierzony efekt i z pewnością jego "wejście ze zlewem" do siedziby Twittera zostanie zapamiętane. Przy okazji mocno wystraszył pracowników portalu społecznościowego, którzy w komentarzach od dawna nie ukrywają niechęci wobec właściciela Tesli.



"Boże, miej nas w swojej opiece!" [...] "Ta historia z umywalką pokazuje, że ten facet jest szaleńcem. To koniec Twittera." [...] "Zaraz wszystkich nas zwolni!" wybrane komentarze pod tweetem miliardera z filmem "z umywalką"

W komentarzach pod wpisem Elona Muska pojawiło się mnóstwo memów ostrzegających, co dla Twittera może oznaczać przejęcie go przez właściciela Tesli. Nie chodzi wyłącznie o bezwzględne metody pracy preferowane przez miliardera, ale także np. zapowiadane przez niego przywrócenie konta w serwisie dla byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. "To może być koniec Twittera, jaki znamy" - alarmują pracownicy portalu.

Nowy "szef Twittera"?

Elon Musk w sposób jednoznaczny wysłał wszystkim wiadomość, że właśnie przejął słynny portal społecznościowy. Świadczyć może o tym nowy podpis w jego profilu "Chief Twit", co można przetłumaczyć jako "Szef Twittera".

25 kwietnia Elon Musk zawarł umowę z zarządem koncernu na zakup sieci społecznościowej za astronomiczną kwotę 44 miliardów dolarów (54,20 dolarów za akcję Twittera). W lipcu okazało się, że sprawa sfinalizowania zakupu nie jest pewna, a Elon Musk przekazał informację o "zakończeniu porozumienia".

Kilka dni później władze koncernu zarzuciły Muskowi naruszenie umowy kupna. Wszystko wskazuje na to, że batalia o Twittera właśnie dobiegła końca, a Elon Musk stał się nowym właścicielem jednego z najpotężniejszych portali społecznościowych na naszej planecie.