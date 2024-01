Jackowski z najnowszą przepowiednią dla Polski. Miał wizję

Cytowany w mediach jasnowidz często próbuje wskazać najbliższą przyszłość Polski, ale jego przepowiednie raczej nie mają przełożenia na rzeczywistość. Wystarczy przypomnieć popularną mapę, na której miał wskazać zagrożenie dla wschodniej i południowej części kraju - informacja rozeszła się szerokim echem w sieci, jednak od tamtej chwili mijają już blisko dwa lata i nic, co potwierdzałoby wizję Jackowskiego nie nastąpiło.

Najwyraźniej taki stan rzeczy nie zraża autora wizji, który w najnowszym wystąpieniu w internecie przedstawia zupełnie nowe dla Polski i Polaków wieści.

Tym razem Krzysztof Jackowski przewiduje co czeka Polskę od 2024 roku począwszy. Jego zdaniem, kraj podzieli się na kilka stref.



- W ciągu najbliższych lat Polska będzie podzielona na trzy strefy. My od razu nie będziemy świadomi tego podzielenia i nie będziemy tego czuć, ale potem się okaże, że Polska może być trzynarodowościowa, że to będzie cała Polska, ale pewne dwie narodowości będą chciały autonomiczności. Nadal tego jestem pewny - "wyjawił" Jackowski w rozmowie z Super Expressem - jednocześnie nie podał o jakie strefy, ani o które narodowości może chodzić.

Co ciekawe, jasnowidz wskazuje też na konkretne miasto, w którym "coś się wydarzy" i chodzi tu o stolicę jednego ze wschodnich województw, Rzeszów. W specjalnie przygotowanym nagraniu wylicza także, że "po dobrej stronie przyszłości Polski" są m.in. Gdańsk, Poznań i Wrocław...

Nagranie trwa około 7 minut i, jak zwykle w przypadku wystąpień Jackowskiego, nie niesie ze sobą żadnych precyzyjnych informacji.

- W Krakowie powstanie niewinna, mała stolica... - tymi zaskakującymi słowami autor wizji kończy swoją rozmowę z dziennikarzami tabloidu.

Co na to mieszkańcy grodu Kraka? Niewykluczone, że jednak woleliby, jak w popularnej niegdyś piosence, by stolicy nikt do Krakowa nie przenosił.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski to postać popularna i kontrowersyjna. Najczęściej jednak kojarzony jest z policyjnymi śledztwami, które pomagał rozwikłać. Jak sam utrzymuje, przyczynił się do odnalezienia aż 700 osób. W serwisie YouTube jego kanał ma obecnie 310 tys. subskrybentów.

