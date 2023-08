Spis treści: 01 Czym jest numer PESEL?

02 Jak wygląda PESEL po 2000 roku?

03 Co z numerem PESEL w przyszłości?

Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to indywidualny, 11-cyfrowy numer umożliwiający identyfikację danej osoby. Każdy z nas posiada swój własny numer PESEL, który został nadany w Urządzenie Stanu Cywilnego krótko po urodzeniu. Ciąg cyfr w numerze PESEL nie jest jednak przypadkowy i wynika ze specjalnego wzoru. Każda cyfra ma znaczenie, a wzór wygląda następująco:

RRMMDDPPPPK

Reklama

RR - ostatnie dwie cyfry roku urodzenia;

- ostatnie dwie cyfry roku urodzenia; MM - miesiąc urodzenia;

- miesiąc urodzenia; DD - dzień urodzenia;

- dzień urodzenia; PPPP - cyfry porządkowe, z których ostatnia oznacza płeć

- cyfry porządkowe, z których ostatnia oznacza płeć K - cyfra kontrolna.

Wiemy przez to, że osoba urodzona 1 stycznia 1970 roku będzie mieć numer PESEL zaczynający się od cyfr 700101. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 70 odnosi się do roku urodzenia, 01 do stycznia, a kolejny zestaw 01 to konkretny dzień tego miesiąca. Z uwagi na możliwość pojawienia się błędów w systemie po 2000 roku, został on skorygowany - numery PESEL wyglądają od tego czasu inaczej.

Jak wygląda PESEL po 2000 roku?

Aby uniknąć nieporozumień, błędów i powtórzeń, powstawanie numeru PESEL dla osoby urodzonej po 2000 roku wygląda inaczej. W celu rozróżnienia takiego człowieka od osoby urodzonej 100 lat wcześniej, do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia dodaje się 20. W ten sposób osoba urodzona w listopadzie (11) w numerze PESEL będzie mieć liczbę 31.

Weźmy na przykład dziecko, które urodziło się 1 lipca 2023 roku. Numer PESEL zaczyna się standardowo od dwóch liczb symbolizujących końcówkę danego roku, w tym przypadku będzie to 23. Teraz pora na miesiąc. Aby odróżnić tę osobę od urodzonej 1 lipca 1923 (jej PESEL to 230701), młody człowiek będzie mieć w PESEL-u 232701. Bez zmian pozostaje zatem oznaczanie roku i dnia, a cała różnica opiera się na innym oznaczaniu miesięcy.

Co z numerem PESEL w przyszłości?

Omawiany wyżej system nadawania numeru PESEL dotyczy jednak czasu do 2099 roku. Co później? Polska jest już przygotowana. W ten sposób w przypadku osób urodzonych po 2100 roku do liczby oznaczającej miesiąc będzie dodawana liczba 40, a po 2200 roku dodawać się będzie liczbę 60. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Wyobraźmy sobie osobę, która urodziła się 15 stycznia 2101 roku. Początek jej numeru PESEL będzie wyglądał w sposób następujący: 01 (rok urodzenia), 41 (styczeń) i 15 (dzień miesiąca). Z pozoru system może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości cała różnica sprowadza się do oznaczania miesięcy, a reszta pozostaje bez zmian.