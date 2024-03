Odmrożenie cen prądu czeka nas w drugiej połowie 2024 roku. Do tego czasu możemy jednak korzystać z niższych cen energii elektrycznej. Niektórzy muszą jednak pamiętać o ważnej dacie.

Jakie limity obowiązują gospodarstwa domowe w 2024?

Pod koniec poprzedniego roku rząd przyjął ustawę, która przedłużyła niższe ceny za prąd do czerwca 2024. Potocznie nazwane tarcze energetyczne pozwoliły Polakom nie odczuć konsekwencji dużego skoku cen energii elektrycznej.

Obecnie gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego chronione są przed nadmiernym wzrostem cen prądu. Według obecnych limitów cena za 1 kWh do poziomu zużycia 1500 kWh w pierwszym półroczu wynosiła ok. 0,41 zł netto. Na wyższy limit zużycia mogli liczyć rolnicy (2000 kWh), posiadacze Karty Dużej Rodziny (2000 kWh) oraz osoby z niepełnosprawnością (1800 kWh). Gospodarstwa, które przekroczyły ten limit, musiały liczyć się z ceną za 1 kWh na poziomie ok. 0,69 zł netto.

Reklama

Jak zachować zamrożone ceny? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia

Polacy, którzy korzystali ze zwiększonych limitów, muszą pamiętać, aby do 31 marca złożyć odpowiednie oświadczenie, dzięki któremu możliwe będzie ich zachowanie. Osoby, które prawo do nich nabyły w 2024 roku, mają na to czas w okresie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia do wyższych limitów. Odpowiednie wzory oświadczeń można znaleźć na stronach spółek energetycznych. Konieczne będzie dodanie załączników takich, jak:

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

kopia decyzji o wymierzeniu za rok 2022 podatku rolnego,

kopia Karty Dużej Rodziny.

Możliwe jest złożenie oświadczenia online lub za pomocą biura obsługi klienta.

Natomiast gospodarstwa, które obowiązuje najniższy limit, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Ich limit przysługuje im ustawowo do końca czerwca 2024.

Zdjęcie Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024? / 123RF/PICSEL

Ile zapłacimy za prąd po 30 czerwca 2024?

Zgodnie z informacjami podanymi przez minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, od lipca 2024 ceny będą stopniowo odmrażane. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, w jaki sposób się to odbędzie. Jednym ze scenariuszy, który podaje "Rzeczpospolita" jest uregulowanie cen prądu poprzez obniżenie obowiązujących taryf. Ceny mogłyby zostać odmrożone, a Polacy rachunki płaciliby za pomocą niższych taryf.