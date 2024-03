Całe manewry to wręcz nadludzkie wyzwanie logistyczne. Wszystko przez masę ciężkiego sprzętu, który trzeba przetransportować, a który to stanowi w dużej części klucz obrony. W nim uwagę naturalnie przykuwają czołgi, których mozaika jest idealnym symbolem siły pancernej NATO. Sprowadzone z wielu armii stanowią teraz niezwykłą pancerną pięść, która ma uderzyć, gdy Rosja spróbuje naruszyć granice zarówno Polski, jak i Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii czy Finlandii. Ich zebranie w naszym kraju w ramach Dragon-24 stanowi dobry moment na przyjrzenie się jakie kolosy mają bronić naszego kraju przed ewentualnym atakiem i jak nasze wojska pancerne wypadają na tle zagranicznych maszyn.

Leopard 2 w dwóch odcieniach

Leopard 2 niemieckiej konstrukcji to czołg wielu armii państw NATO, stanowiący wręcz podstawową broń pancerną sojuszu w Europie. Na Dragon-24 występują Leopardy z armii Polski i Hiszpanii. Zarówno Wojsko Polskie, jak i Ejército de Tierra specjalnie wystawiły swoje własne wersje czołgów, które wnoszą nową jakość sił zbrojnych. Hiszpanie sprowadzili nad Wisłę Leopardy 2E (España), będące zmodyfikowanymi czołgami wersji Leopard 2A6 dla wojsk hiszpańskich. Względem pierwowzoru Leopard 2E przenosi większość kluczowych elementów m.in. wydłużoną armatę długości 55 kalibrów. Niemniej modyfikacje dotknęły przede wszystkim kwestie ochrony. Leopard 2E posiada dodatkowe płyty pancerza nad górną częścią kadłuba, a także nad dachem. Stąd względem Leoparda 2A6 hiszpańska wersja odróżnia się masywniejszym wyglądem.

Zdjęcie Czołg Leopard 2AE na ćwiczeniach Dragon-24 / WOJTEK RADWANSKI / AFP / AFP

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2E:

Długość: 11,3 m

Szerokość: 3,78 m

Wysokość: 3,65 m

Masa bojowa: 62500 kg

Załoga: 4 osoby (dowódca, działonowy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: turbodoładowany silnik diesla MTU MB 873 Ka501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg na drodze: 500 km

Główne uzbrojenie: armata gładkolufowa Rheinmetall Rh-120 L/55 kalibru 120 mm

Dodatkowe uzbrojenie: 2x karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm

Wojsko Polskie natomiast wykorzystało ćwiczenia Dragon-24 do przedstawienia przede wszystkim Leopardów 2PL. To najnowocześniejsze Leopardy naszej armii, będące zmodyfikowanymi wersjami 2A4, których konstrukcja sięga lat 80. Leopard 2PL ma wycisnąć co się da ze starszej maszyny, zarówno pod kątem ochrony, siły ognia, ale przede wszystkim elektroniki, jak i systemów kontroli walki. Leopard 2PL przystosowany jest do wystrzeliwania najnowszych pocisków podkalibrowych DM53 i DM63A1. Otrzymał także na wieży kompozytowy pancerz Advanced Modular Armor Protection (AMAP). Największych zmian dokonano jednak w optyce i elektronice. Zamontowano kamery termowizyjne KLW-1 Asteria III generacji w celownikach dowódcy i działonowego, zapewniających lepszą widoczność w dzień i w nocy. Sam dowódca posiada także zmodernizowaną panoramiczną kamerę obserwacyjną PERI R17A3L4 CP.

Zdjęcie Czołg Leopard 2PL na ćwiczeniach Dragon-24. Obok nich z zasobów Wojska Polskiego w ćwiczeniach biorą udział Leopardy 2A5 / @SztabGenWP / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2PL:

Długość: 9,67 m

Szerokość: 3,75 m

Wysokość: 3,05 m

Masa bojowa: 59203 kg

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: turbodoładowany silnik diesla MTU MB 873 Ka501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg na drodze: 500 km



Główne uzbrojenie: armata gładkolufowa Rheinmetall Rh-120 L/44 kalibru 120 mm

Dodatkowe uzbrojenie: 2x karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm

Potężne Abramsy

Na nagraniach i zdjęciach z ćwiczeń Defence-24 widać także czołgi Abrams z 2. Brygady Pancernej, 3. Dywizji Piechoty USA. Nazywana często "Brygadą Spartańską" zasłynęła z tego, że jako pierwsza przeszła kompletną modernizację, przyjmując m.in. czołgi Abrams w wersji M1A2 SEPv3. Obecnie to najnowocześniejsze czołgi amerykańskiej armii i niedługo także polskiej. Polska zamówiła bowiem 250 tych czołgów. Armata M1A2 SEPv3 została dostosowana do użycia najnowszych pocisków M1147 i M829A4. Ten drugi to pocisk przeciwpancerny ze zubożonym uranem, przystosowany do niszczenia najnowszych rosyjskich czołgów T-80BWM i T-90M. M1A2 SEPv3 wykorzystuje też nowy pakiet pancerza oraz ulepszony system optyki na podczerwień (IFLIR) trzeciej generacji.

Zdjęcie Czołg M1A2 Abrams SEPv3 na ćwiczeniach Dragon-24 / @DGeneralneRSZ / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne czołgu M1A2 Abrams SEPv3:

Długość: 9,77 m

Szerokość: 3,7 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 66800 kg

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: turbina gazowa Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg jazdy: 425 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa M256

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 2x karabin maszynowe 7,62 mm

Przyczajony K2 Black Panther

Czołgi K2 Black Panther to dowód silnej modernizacji polskich sił pancernych. Zakupione w Korei Południowej stanowią najnowszy nabytek jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na ten moment są to w pełni koreańskie konstrukcje, które całościowo zamówiliśmy na razie w liczbie 189 sztuk za 3,37 mld złotych. K2 ma podobne parametry względem innych nowoczesnych czołgów podstawowych, jednak charakteryzuje się paroma asami w rękawie. Czołg ten został przystosowany do górzystego terenu Korei, toteż dużą wagę postawiono w nim na mobilność. Wrażenie robi specjalne zawieszenie hydropneumatyczne, które zwiększa komfort załogi, niwelując liczne nierówności i wibracje, sprawdzając się w ciężkim terenie. K2 ma wbudowany system identyfikacji swój-obcy pozwalający na uniknięcie ognia bratobójczego. Ze względu jednak na wymogi mniejszej wagi posiada słabszy pancerz po bokach wieży i brak w pełni izolowanego przedziału załogi od amunicji. Te kwestie mogą zostać rozwiązane w wersji K2PL, która jest planowaną polską modyfikacją czołgu, skrojoną ściśle pod wymogi Wojska Polskiego.

Zdjęcie Czołg K2 Black Panther na ćwiczeniach Dragon-24 / @16Dywizja / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne czołgu K2 Black Panther:

Długość: 10,8 m

Szerokość: 3,6 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 55000 kg

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca)

Napęd: silnik diesla Doosan Infracore DV27K o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 70 km\h

Zasięg jazdy: 430 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa Hyundai WIA 120 CN08/L55

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x karabin maszynowe 7,62 mm

Leclerc znad Sekwany

Swoją pancerną szpicę w ćwiczeniach Dragon-24 wystawili także Francuzi, sprowadzając do nas swoją chlubę, czołgi Leclerc 2. Podobnie jak K2 wyróżniają się od Leopardów i Abramsów zastosowaniem automatu ładowania. Obecnie Francuzi prowadzą modernizację tych czołgów do standardów XLR, który ma być wyposażony w dodatkowy pancerz modułowy oraz klatkowy, do ochrony przed głowicami kumulacyjnymi. Jedną z głównych cech czołgu Leclerc 2 XLR ma być system kontroli pola walki SCORPION Information and Command System (SICS), zapewniający lepszy przegląd pola walki.

Zdjęcie Czołg Leclerc 2 na ćwiczeniach Dragon-24 / @16Dywizja / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leclerc 2:

Długość: 9,87 m

Szerokość: 3,71 m

Wysokość: 2,53 m

Masa bojowa: 56500 kg

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca)

Napęd: silnik diesla SACM V8X-1500 Hyperbar o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 72 km\h

Zasięg jazdy: 530 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa F1

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x karabin maszynowy 7,62 mm