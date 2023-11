Joasia Zakrzewski dostała nagrodę za bieg, który... ukończyła z pomocą samochodu

Ukończyła maraton z pomocą samochodu

Chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, dlaczego korzystanie z samochodu podczas podwójnego maratonu jest złe? No z wyjątkiem jednej Pani... Ultramaratończyk Joasia Zakrzewski zdobyła medal i trofeum za zajęcie trzeciego miejsca w wyścigu GB Ultras z Manchesteru do Liverpoolu, który odbył się 7 kwietnia 2023 roku.

Dystans do pokonania podczas biegu wynosił 80 kilometrów. Jednak po wyścigu, po analizie zapisu z nadajnika GPS, okazało się, że Joasia za pomocą samochodu pokonała około 4 kilometry, co automatycznie unieważnia jej wynik. Wspomniany odcinek miała pokonać w zaledwie 2 minuty. Co więcej, została nałożona na nią kara w postaci 12-miesięcznego zawieszenia udziału w zawodach przez organizację UK Athletics.

Reklama